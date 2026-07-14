U Parizu se danas održava vojna parada povodom Nacionalnog praznika Republike Francuske - Dana pada Bastilje, a prvi put je jedan predsednik Srbije dobio poziv da učestvuje na toj svečanosti. Takođe, na ovom događaju Vučić će biti jedini predstavnik države koja nije član ni NATO, ni EU ni Koalicije voljnih.

Podsetimo, Vučić je juče prisustvovao svečanoj večeri u Jelisejskoj palati, gde je razgovarao sa Makronom, ali i drugim svetskim liderima.

Vučić se nakon večere obratio novinarima i otkrio koje su bile glavne teme razgovora.

"Potvrda strateških odnosa sa Francuskom i priznanje geostrateškog značaja Srbije"

Darko Obradović, programski direktor iz Centra za stratešku analizu, ocenjuje za "Blic" koliko je značajno to što je Vučić u Parizu.

- Prisustvo predsednika Vučića na vojnoj paradi povodom Dana Francuske Republike predstavlja potvrdu strateških odnosa sa Francuskom, ali i veliko priznanje za Srbiju jer se ovim pozivom priznaje geostrateški značaj naše države. Istovremeno francuski predsednik Emanuel Makron šalje jasnu poruku da je Srbija deo evropske geopolitičke porodice - rekao je Obradović .

Kako kaže, Makron jasno i demonstrira da se Srbija "ne može i ne sme marginalizovati u ovim teškim trenucima po bezbednost kontinenta".

- Predsednik Vučić svojim učešćem snažno pozicionira Srbiju u okviru Evrope čime se stavlja tačka na tezu o "izolovanosti Srbije". Vojna parada simbolično nosi poruku o strateškom buđenju Evrope i uveren sam da će predsednik Vučić iskoristiti ovu posetu za dodatno osnaživanje interesa Srbije tokom večere i sastanaka u Jelisejskoj palati - analizira Obradović.

Dolaze Fon der Lajen, Rute, Merc, Starmer, Zelenski...

Kada je reč o današnjoj vojnoj paradi, spisak zvanica je podugačak :

Ursula fon der Lajen, predsednica Evropske komisije

Mark Rute, generalni sekretar NATO

Edi Rama, premijer Albanije

Kristijan Štoker, kancelar Austrije

Rumen Radev, premijer Bugarske

Bart de Vever, premijer Belgije

Andrej Plenković, premijer Hrvatske

Nikos Hristodulidis, predsednik Kipra

Andrej Babiš, premijer Češke

Mete Frederiksen, premijerka Danske

Kristen Mihal, premijer Estonije

Aleksandar Stub, predsednik Finske

Fridrih Merc, kancelar Nemačke

Kirijakos Micotakis, premijer Grčke

Anita Orban, ministarka spoljnih poslova Mađarske

Mihal Martin, premijer Irske

Serđo Matarela, predsednik Italije

Antonio Tajani, ministar spoljnih poslova Italije

Andris Kulbergc, premijer Letonije

Gitanas Nauseda, predsednik Litvanije

Luk Friden, premijer Luksemburga

Robert Abela, premijer Malte

Jakov Milatović, predsednik Crne Gore

Jonas Gar Stjore, premijer Norveške

Donald Tusk, premijer Poljske

Luis Montenegro, premijer Portugala

Nikušor Dan, predsednik Rumunije

Robert Fico, premijer Slovačke

Janez Janša, premijer Slovenije

Pedro Sančez, premijer Španije

Ulf Kristerson, premijer Švadske

Volodimir Zelenski, predsednik Ukrajine

Kir Starmer, premijer Velike Britanije

Hakan Fidan, ministar spoljnih poslova Turske

Parada povodom Dana pada Bastilje

Inače, 14. jula se u Parizu održava tradicionalna vojna parada povodom Dana Republike (Dan Bastilje), najveće i najstarije redovne vojne parade u Evropi. Ove godine manifestacija ima i snažnu političku poruku zbog bezbednosne situacije u Evropi i rata u Ukrajini.Parada se organizuje u čast 14. jula 1789. godine, kada je osvojena Bastilja, događaja koji simbolizuje početak Francuske revolucije. Istovremeno se obeležava i Praznik Federacije iz 1790. godine, koji predstavlja nacionalno jedinstvo Francuske. Vojna parada u sadašnjem obliku održava se još od 1880. godine, a od završetka Prvog svetskog rata tradicionalno prolazi avenijom Šanzelize u Parizu.

Kako će izgledati vojna parada u Parizu

Vojna parada povodom Dana pada Bastilje centralni je događaj francuskog nacionalnog praznika koji se proslavlja svakog 14. jula u Parizu.

Parada se tradicionalno održava od 1880. godine. Ona nije samo demonstracija vojne moći, već i simbol nacionalnog jedinstva, odavanja počasti stradalima za otadžbinu i proslava republikanskih vrednosti (sloboda, jednakost, bratstvo).U svom standardnom formatu, parada prati strogo utvrđenu i spektakularnu rutu:

Početak: Sve počinje na Trgu Šarl de Gol oko Trijumfalne kapije, gde predsednik Francuske vrši smotru trupa

Glavna trasa: Trupe se kreću niz čuvenu aveniju Jelisejska polja

Cilj: Parada se završava na Trgu Konkord, gde se nalazi predsednička tribina sa najvišim državnim zvaničnicima i stranim gostima

Parada je podeljena na nekoliko celina koje se smenjuju.

1. Vazdušni spektakl

Parada tradicionalno otpočinje nadletanjem avijacije.

Patrouille de France: Čuvena akrobatska grupa francuskog vazduhoplovstva otvara spektakl ispuštajući dim u bojama francuske zastave (plava, bela, crvena) iznad Trijumfalne kapije

Nakon njih slede borbeni avioni, transportni avioni i helikopteri vojske i žandarmerije.

2. Pešadijske trupe

Niz Jelisejska polja maršira oko 4.000 do 5.000 vojnika, policajaca i vatrogasaca. Među njima se posebno ističu:

Legija stranaca: Tradicionalno marširaju poslednji jer imaju sporiji ritam koraka (88 koraka u minuti u odnosu na standardnih 120)

Sajber i tehnološke jedinice: Poslednjih godina sve veći fokus je na modernom ratovanju i tehnologiji

Vojne akademije: Studenti prestižnih škola poput École Polytechnique i Saint-Cyr

3. Motorizovane trupe i konjica

Mehanizovane jedinice: Defile stotina vojnih vozila, uključujući moderne tenkove, oklopna vozila i mobilne raketne sisteme

Republikanska garda: Parada se veličanstveno zatvara defileom konjice na više od 200 konja, što pruža neverovatan vizuelni povratak u prošlost

Prema najavljenom programu, očekuje se:

Oko 7.000 pripadnika francuskih oružanih snaga i bezbednosnih službi

Više od 200 vojnih vozila, uključujući tenkove, oklopna vozila i artiljeriju

Oko 100 konjanika Republikanske garde

98 vojnih aviona u preletu, što je znatno više nego prošle godine

Više od 30 helikoptera, kao i nastup akrobatske grupe "Patrouille de France", koja će obojiti nebo bojama francuske zastave

Ovogodišnja parada nosi poruku "strateškog buđenja Evrope". Francuska želi da pokaže:

Jačanje evropske odbrane

Spremnost NATO saveznika

Razvoj francuskih vojnih sposobnosti

Značaj nuklearnog odvraćanja u evropskoj bezbednosnoj strategiji

Poseban akcenat stavljen je na evropske partnere Francuske, pa će u programu učestvovati i pojedini strani vojni kontingenti i avioni savezničkih država.