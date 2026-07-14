Odluka o otpočinjanju strateškog dijaloga između Srbije i SAD, koja je doneta danas u Vašingtonu, predstavlja jedan od najznačajnijih koraka u bilateralnim odnosima dve zemlje u poslednjih nekoliko decenija. Kako ocenjuje sagovornik Kurira, politikolog Rajko Petrović, ovo je zeleno svetlo za Srbiju i njen napredak.



- Što se tiče početka pregovora otvaranja strateškog partnerstva, ministar Marko Đurić je potpuno u pravu kad je uporedio sa otvarenjem Klastera u procesu integracija. Takav status kakav sad ima Srbija, nije imala ni Jugoslavija koja je bila bliska Vašingtonu. Sa ekonomskog aspekta, imamo dobar primer Mađarske koja je sa Amerikom ostvarila direktne investicije. Ova saradnja nam je važna iz bezbednosno-političkog ugla. Amerikanci su ključni akteri za rešavanje naših nacionalnih pitanja, kao što je položaj Srba u BiH i status Srba na KiM. Bez saradnje sa njima nema opipljivih rezultata - ističe Petrović.

Kako naglašava sagovornik Kurira, bitna nam je i naučno-tehnološka saradnja.

- Amerika je, pored Kine, jak akter i na polju veštačke inteligencije, nanotehnologije, robotike. Tu saradnju treba realizovati, a ona je u skladu sa našom spoljnom politikom - poručuje Petrović.

On takođe ističe da su iz Vašingtona već poslati pozitivni signali.

- Skinuli su Dodika sa sankcija, dok je Trampov izlaslanik za verska pitanja posetio Kosmet, kao i prisustvovao komemoraciji žrtvama u Podrinju. Mi više ne trpimo pritiske od SAD, nadam se da će taj sporazum što pre zaživeti - zaključuje Petrović.