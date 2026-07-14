Humanitarna akcija, koju je pokrenula kompanija "Medijska mreža" , izdavač Srpskog telegrafa i Republike,zajedno s fondacijom Humana srca da bi se Miljani Loćkić (24) i njenim ćerkicama kupio dom, uspešno je završena - Miljana se prošlog vikenda uselila u svoju kuću u Zrenjaninu!

Zahvaljujući svim ljudima dobrog srca - od građana, javnih preduzeća, političara, sportista, malih zanatlija, pa do, verovali ili ne, ljudi na izdržavanju zatvorske kazne u Nišu, sakupljeno je 43.000 evra i Miljana je kupila kuću od oko 60 kvadrata s dvorištem.

Kad su čuli da je reč o humanitarnoj akciji, i vlasnici kuće su korigovali cenu, a agencija koja je posredovala odrekla se provizije.

Tako je Miljani, mladoj žena koja je preživela nezamislivu tragediju - u požaru su joj stradali najstarija ćerkica Magdalena (5) i suprug Marko, bar jedna muka skinuta s vrata, da ne razmišlja gde će da živi s ćerkicama od tri i jedne i po godine.

- Dobro došli! Uđite! Cela terasa je u stvarima, u nedelju smo sve preneli i sad polako sređujemo. Hajde da vam pokažem kuću - kaže nam Miljana s kapije i uvodi nas.

Velika natkrivena terasa pored kuće, pa stepenice za otvorenu terasu na delu krova kuće. Uz kuću, i komad zemlje.

- Tu će devojčice bazen da stave da se brčkaju - kaže Miljana.

Unutra prostran hodnik, kupatilo, kuhinja povezana s dnevnom i trpezarijom i dve velike spavaće sobe. Jedna za nju, jedna za devojčice. Ali za sada, kaže kroz smeh, spavaju njih tri zajedno.

- Osećaj je čudan, srećna sam, stvarno jesam, i zahvalna... Presrećna sam što će njih dve imati nekakvo detinjstvo, što će odrastati u svom, ali fale njih dvoje. Fali Magdalena, fali Marko... - kaže Miljana i dodaje:

- Želim, pre svega, da zahvalim svim ljudima. Hvala, ali to je mala reč. Toliko ljudi nam je pomoglo, uključili se u sve akcije, svi su bili aktivni. Moji drugari iz škole iz Orlovata su se uključili za garderobu i novac, žena koja nam je godinama pravila torte za Magdalenin rođendan, kad je tetka sad naručila tortu za Micin rođendan (srednja ćerka), rekla joj je da taj novac kojim bi platila kolač uplati za kupovinu naše kuće... Moja firma, u kojoj radim, reč je o stranoj kompaniji ovde u Zrenjaninu, odmah mi se našla i stvarno svaka im čast. Rekli su mi da me moj posao čeka, da će mi pomoći za sve što treba i, najvažnije, da ću raditi samo smene od osam do 14 sati zbog devojčica, i to tako dok mlađa ne napuni 10 godina, da bih mogla da se kombinujem zbog njihovog vrtića, kasnije i škole. Tek sam sad svesna koliko je to buknulo i koliko se ljudi uključilo da nam pomogne, mnogo je lepo kad je neko tu da ti se nađe kad je najteže.

Ipak, kad devojčice utonu u san, jer se trudi da ne bude tužna pred njima, isplače se pošteno.

- Noći su moje. Sve mi prođe kroz glavu, kako je moglo sve da bude drugačije. Ujutru mi prvo padne na pamet kako bi naš dan protekao da se sve to nije desilo. Emotivna sam jako. Na momente se smejem, na momente padnem - kaže Miljana.

Podsetimo, velika humanitarna akcija za Miljanu Loćkić pokrenuta je nakon tragedije koja je u martu potresla celu Srbiju. U požaru u kući u Pančevu, koju je porodica iznajmljivala, život je izgubio njen suprug Marko, koji je, pokušavajući da spase petogodišnju ćerku Magdalenu, utrčao u vatru.

(Republika)