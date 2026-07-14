Dubravka Valić Nedeljković, Ira Prodanov Krajišnik, Mileva Malešić i Rodoljub Šabić podneli su ostavke u Savetu REM krajem prošle godine, ali su prošle nedelje, nakon usvajanja Autentičnog tumačenja Zakona o elektronskim medijima odlučili da, ipak, preuzmu učešće u tom telu.

To je izazvalo lavinu oprečnih reakcija, pre svega, u antirežimskom frontu:

Dragan Đilas, lider SSP-a, rekao je da ta stranka ima "obavezu da javno kritikuje" odluku četiri nezavisna člana Saveta REM-a pa ih je pozvala da ponovo podnesu ostavke na prvoj sednici tog tela jer, kako kaže, razlog zbog kojeg su prvi put podneli ostavke "nije otklonjen".

DS je "formiranje ovakvog REM-a" nazvao "izdajom borbe građana i studenata" i "najvećom pomoći" koju "neki politički akter u Srbiji" može da pruži režimu.

Stranka Srbija centar (SRCE) ocenila je danas da su članovi Saveta REM-a, koji su ranije podneli ostavke, pogrešili što su odlučili da preuzmu funkcije u tom telu „pošto je krnji REM dobar samo za predsednika Srbije Aleksandra Vućića“.

ZLF je poručio da će četvoro članova Saveta REM imati "punu podršku" te stranke u radu i dodao da je "apsolutno neprihvatljivo i degutantno" napadati, posebno, Rodoljuba Šabića

Ivana Rokvić, potpredsednica Narodnog pokreta Srbije, ocenila je da je vraćanje nezavisnih članova u REM ogromna pobeda jer od "početka vladavine SNS-a nismo imali četiri nezavisna kandidata u REM-u".

Šabić: Ne znam da je predsednik DS student

Na oštre kritike dela opozicionih stranaka nije ostalo nemo četvoro kandidata koji su se vratili u Savet REM-a, a posebno glasan je bio Rodoljub Šabić.

On je prokomentarisao, pre svega, kritike iz DS-a čiji je predsednik Srđan Milivojević rekao da je četvoro nezavisnih kandidata Saveta REM-a "izdalo borbu građana i studenata".

- Ja nisam čuo "studente", a ne znam da je predsednik Demokratske stranke student - kazao je Šabić za N1.

Na opasku voditelja da je "Milivojević građanin" Šabić je odgovorio: "Onda neka govori u ime građana".

- Ali pretpostavljam da ne govori u ime većine građana. Nisam siguran da Demokratska stranka sad ima takve resurse. To je olako, paušalno i uvredljivo. Nema prava da tako govori - rekao je Šabić.

Odgovorio je i na pitanje koju korist opozicija ima nakon vraćanja četiri nezavisna kandidata u Savet REM-a.

- Prvo, ja bih voleo njih (opoziciju prim. aut.) da čujem. Dakle, kad idu u Brisel, da oni (opozicija prim. aut.) razgovaraju sa svim tim, jel' oni kažu njima da su oni protiv REM-a? Jel' im to kažu javno? - upitao je Šabić.

"Da li opozicija unapred priznaje poraz"

Osvrnuo se i na izbor devetog člana Saveta REM-a koji tek treba da bude izabran pošto sada u javnosti vlada uverenje da u tom telu vlast i opozicija trenutno imaju po četiri kandidata.

- Sad je problem taj peti član, da li je moguće da ta naša opozicija misli da ne može da učini ništa? Recimo da u komunikaciji sa Savetima nacionalnih manjina kaže "ljudi, nemojte dozvoliti da vas manipulišu". Hajde, dajte nekog ozbiljnog, vašeg, nezavisnog kandidata. Jel' oni to otpisuju kao mogućnost - rekao je Šabić i upitao "da li opozicija unapred priznaje poraz".

Konstitutivna sednica Saveta REM-a u ponedeljak

Konstitutivna sednica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) biće održana u ponedeljak.

Sednica će biti održana u 11 časova.