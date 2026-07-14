Opoziciona profesorka sa Fakulteta političkih nauka Snježana Milivojević je najblaže rečeno šokirala izjavom gostijući u emisiji na tajkunskoj televiziji N1.



Naime, ona je izjavila da je studentski protest radikalno pacifički odgovor na nasilje.

Očigledno je zaboravila na incidente koji su se događali godinu i po unazad.

Zaboravila je da su ti "radikalni pacifisti" tukli policajce i bacali pirotehniku na njih, išli ljudima po kućama i plašili njihove porodice i decu, uništavali prostorije SNS-a, linčovali pristalice SNS-a koje su išle na svoje mitinge, tukli dekane koji im nisu po volji, umalo ubili čoveka...

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