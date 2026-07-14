Slobodan Zečević sa Instituta za Evropske studije je u intervjuu za Blic TV istakao da u vojnom smislu vojna parada u Francuskoj služi da se pokažu svi rodovi vojske Francuske. On je istakao i da Francuska pruža pomoć Srbije na evropskom putu.

Na pitanje kakvu poruku Francuska želi da pošalje ovom vojnom paradom, i koje poruke očekuje da će biti poslate, Zečević kaže da parada služi da se prikažu svi rodovi vojske Francuske, a da je cilj isticanje solidarnosti sa Ukrajinom.

- U vojnom smislu, parada služi da se prikažu svi rodovi vojske Francuske, znači od pešadije, konjice, čak do motorizovanih jedinica, do avijacije. To je jedan od ciljeva. Obično, ranije su francuski predsednici posle parade održavali koktel u Jelisejskoj palati, francuski predsednici su davali intervjue o aktuelnoj spoljnoj politici. Danas, primetno je da ima dosta vojnika iz Evropske unije, iz te koalicije vojnih i Britanaca, da su Ukrajinci posebno istaknuti. I da je cilj današnje parade zapravo bio da istakne solidarnost sa Ukrajinom i perspektivu stvaranja, da tako kažem, jače saradnje u oblasti bezbednosti i vojske između članica Evropske unije i Velike Britanije - navodi on.

Kako kaže, poziv predsedniku Aleksandru Vučiću da prisustvuje paradi iako Srbija nije član NATO, EU, a ni Koalicije voljnih znači da predsednik Francuske Emanuel Makron iskazuje dobre odnose sa Srbijom.

- Mislim da Makron iskazuje bliskost sa Srbijom i dobre odnose Francuske sa Srbijom, podršku Srbiji na neki način. Francuska pruža podršku i u procesu evropskih integracija i u nekim drugim spoljno-političkim temama. Znači, bliskost Srbije i Francuske, prijateljstvo Srbije i Francuske, dobri ekonomski odnosi, dobri politički odnosi. Kad je reč o, naravno, vojnoj opremi, čekamo da se isporuče prvi Rafali početkom 2028. godine. To je 12 letelica koje bi do 2029. trebalo da budu u operativnoj upotrebi naše vojske - objašnjava Zečević.

Kako kaže dalji odnosi Srbije i Francuske mogli bi da idu ka integraciji naše zemlje u Evropsku uniju.

- Što se tiče Francuske, ona je upravo za to da Srbija što, kako da kažem, da što pre otvara klastere i da uđe u Evropsku uniju. Ali tu sad postoje različite ideje. Ako to ne može da se uradi u kratkom roku, bar da se postane neka vrsta, rekao bih, člana bez prava glasa, znači člana koji učestvuje u svim aktivnostima i ekonomskoj integraciji Evropske unije, ali istovremeno prisustvuje sastancima institucija Evropske unije, Saveta Evropske unije, Evropskog saveta, Komisije, Evropskog parlamenta, a da istovremeno nema, nemamo pravo glasa u toj prvoj fazi, pa da kasnije postanemo punopravni član - navodi on.

Podsetimo, Vučić je prisustvovao je velikoj vojnoj paradi u Francuskoj, povodom Dana pada Bastilje na poziv francuskog lidera Emanuela Makrona i ovo je prvi put da predsednik Srbije prisustvuje paradi.

Vučić je ujedno i jedini lider koji u Francuskoj predstavlja zemlju koja nije članica Evropske unije (EU), NATO, ni Koalicije voljnih. Vučić je na paradi sedeo u prvom redu, između premijera Velike Britanije Kira Starmera i predsednika Kipra Nikosa Hristodulidisa, što je velika čast za Srbiju.

(Blic TV)