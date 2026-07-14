Zajedno sa saradnicom Vivijen, koja ima srpske korene, napustio je užurbani London i novi dom pronašao u jednom srpskom selu, gde su od starog seoskog domaćinstva stvorili mesto za život iz snova.

U razgovoru za Jutjub kanal Attic Life, Tim je otvoreno govorio o tome zašto je doneo tako veliku životnu odluku, šta ga je u Srbiji potpuno osvojilo i zbog čega danas kaže da se ovde oseća bogatije nego ikada.

Kako objašnjava, glumačka karijera u Holandiji nije išla onako kako je očekivao, a život slobodnog umetnika postajao je sve iscrpljujući. Želeo je nešto sasvim drugačije – više prirode, zdraviju hranu, životinje, sopstvenu zemlju i priliku da svojim rukama stvara.

Prve godine nisu bile nimalo lake. Naizmenično su boravili u Srbiji i Londonu, obnavljali imanje i vraćali se zbog posla. Ipak, upravo ih je jedan osećaj odmah osvojio.

„Ovde imam slobodu. Mogu da radim šta god poželim. U jednom trenutku sam shvatio da bi me više usrećilo da ceo dan nosim drva nego da živim gradskim životom“, rekao je Tim.

Poseban utisak na njega ostavili su ljudi.

Kako kaže, srpska srdačnost potpuno ga je razoružala. Za razliku od života u Engleskoj, gde su razgovori često površni i vezani za posao, u Srbiji ljudi lako uspostavljaju bliskost i spremni su da vas prihvate kao prijatelja već pri prvom susretu.

Vivijen, koja je detinjstvo provodila dolazeći kod bake i deke u Vršac, priznaje da ju je po dolasku u Srbiju najviše iznenadila birokratija, ali da ju je toplina ljudi potpuno osvojila.

„Ovde postoji neka iskrena ljudska bliskost koju nisam doživela nigde drugde“, kaže ona.

Tim ističe da ga posebno fascinira snalažljivost ljudi u Srbiji.

„Ovde svi znaju da naprave hleb, sir, ajvar, da fermentišu hranu ili proizvedu rakiju. Sa vrlo malo novca ljudi umeju da stvore neverovatne stvari. Na Zapadu mnogi sanjaju o samoodrživom životu, a ovde je to svakodnevica“, kaže Holanđanin.

Od svih domaćih običaja, jedan mu je posebno prirastao srcu.

Priznaje da je viski gotovo potpuno zamenio domaćom rakijom, a da mu je omiljena kajsijevača.

„Mislim da je rakija najbolje žestoko piće na svetu. Jedini problem je što ne umem da stanem posle prve čašice“, rekao je kroz osmeh.

Govoreći o Srbiji, Tim je posebno izdvojio i smisao za humor, koji povezuje sa temperamentom ljudi i klimom, dok smatra da je čuveni srpski inat oblikovan burnom istorijom naroda.

Danas, posle gotovo deset godina života u Srbiji, kaže da se oseća kao milioner.

Ne zbog novca, već zato što ovde ima ono što u Holandiji nikada nije mogao da priušti – veliku kuću, zemlju, slobodu da stvara svojim rukama i život kakav je oduvek priželjkivao.

„Uvek kažem da sam milioner u dinarima. I iskreno, tako se i osećam.“