Čuveni tviter revolucionar i opozicioni ekstremista Miloš Marjanović poznat pod nadimkom "Kristal Met Dejmon" konačno je dočekao svojih pet minuta pažnje.

Toliko željeni trenutak je iskoristio da izgovori sledeće i u rekordnom roku postane predmet sprdnje.

- Mene uhapsio Vučić, nije Đilas. Nije uhapsio Marinku, Dobricu, nije uhapsio Radomira (opozicionare). Ajde vi uradite nešto, ajde vi malo da idete u zatvor, to vam je moja preporuka. Mislim da trenutak kada uđete u zatvor, sigurno ćete da prebacite cenzsz.l moja vam je preporuka da toliko budete uz studente da završte u pritvoru bar - rekao je ovaj blokader gostujuči u podkastu "Dobar loš zao " na tajkunskoj televiziji Nova S.

Njegova izjava ubrzo je postala tema ismevanja i brojnih komentara na društvenim mrežama.

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