Upitan da prokomentariše lažne navode blokadera, koji se podsmevaju jer Vučić nije prisustvovao skupu Koalicije voljnih, predsednik Srbije kaže:

-NIsam primetio, nemam vremena da se bavim tim likovima, kaže Vučić. Kada odgovarate neznalicama onda i sami postajete slični njima.

Vučić je još jednom napomenuo da Srbija vodi politiku vojne neutralnosti, kao i da nam je potreban mir i stabilnost, a ne sukobi.

-Nisam bio na skupu Koalicje voljnih zato što nisam prihvatio da Srbija bude deo Kolaicije voljnih. Da jesam, bio bih odmah uz Makrona, Starmera i Merca koji su to osnovali. Ja vodim politiku koju sam obećao, politiku vojne neutralnosti. Neću da Srbiju uvlačim u sukobe. Ništa važnije ne postoji od Srbije. Da hoću da budemo deo NATO - primili bi nas odmah.

- Samo pitanje: je l' to naša politika, hoćemo li tu politiku, ili hoćemo da sami čuvamo svoje nebo?

- Da, imamo odličnu saradnju sa Kforom, s NATO, moramo da imamo, moramo da čuvamo mir i stabilnost. Unapređivaćemo tu saradnju, ali hoćemo li da budemo vojno neutralni ili ne? Da, hoćemo da budemo vojno neutralni, i to je naš izbor.

Ako neko misli da naš izbor treba da bude drugačiji, imaće uskoro priliku. Pa neka kažu ljudima da je njihova politika da budu deo koalicije vojnih, i da izdvajaju ogromna sredstva u robusnom naoružavanju Ukrajine i u svemu drugom. Nikakav problem, tada ćete imati fotografiju sa sastanka Koalicije voljnih.

- Ja mislim da smo mi dobili ogromno poštovanje. Još jedanput zahvaljujem našim francuskim domaćinima, zahvaljujem i svima drugima koji su i sinoć na svečanoj večeri i danas. Razgovarao sam i sa Hakanom Fidanom, dugo, ministrom spoljnih poslova Turske, što je za nas važno, i nisam rekao Isakirjakosom, Micotakisom, dosta dugo grčkim premijerom. Dakle, sve važni partneri za nas, sve važni razgovori, i verujem da to možemo da iskoristimo.

- Što se tiče nekih ljudi. Koji ne znaju šta je država, koji ne znaju koliko je teško voditi državu, moram samo da im kažem: nikada neće ni saznati, i dobro je da to tako ostane.