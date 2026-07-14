Predsednik Srbije Aleksandar Vučić današnju vojnu paradu u Parizu, povodom Nacionalnog praznika Republike Francuske, pratio je iz prvog reda zajedno sa najvišim svetskim zvaničnicima.

Vučić kako smo mogli da vidimo na fotografijama sedeo je između britanskog premijera Kira Starmera, predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i predsednika Kipra Nikosa Hristodulidisa. Takođe, među liderima u prvom redu sedeo je i nemački Kancelar Fridrih Merz.

Istovremeno, hrvatski premijer Andrej Plenković i albanski Edi Rama nisu dobili mesta u prvom redu, što je pojedinim hrvatskim medijima očigledno veoma teško palo.

Antisrpska glasila iz Hrvatske dobro poznata i po širenju blokaderske bezočne propagande na sve načine su pokušala da se opravdaju kako to da Vučić uprkos činjenici da Srbija niti je članica EU ni NATO-a uživa veću čast u Francuskoj od njihovog Plenkovića.

Naime, hrvatski "Jutarnji" pokušao je da objasni raspored zvanica tvrdnjom da su „predsednici u prvom redu, a premijeri u drugom“. Međutim, tom tezom su sami sebe demantovali, jer se odmah pored Vučića nalazio se upravo britanski premijer Kir Starmer, kojeg i sami pominju. Po njihovoj logici, ispada da je Starmer – predsednik Velike Britanije.

I tu nije kraj. U prvom redu nalazi se i nemački kancelar Fridrih Merc, koji takođe nije predsednik države.

Jasno je da su, u želji da umanje čast koja je ukazana predsedniku Srbije na paradi u Parizu, hrvatski mediji spremni čak i da menjaju činjenice i izmišljaju ko je „predsednik“, a ko premijer.

Kako možemo videti blamiranje hrvatskih glasila postalo je predmet podsmeha i na društvenim mrežama