Paunović je navela da se 459 prijava odnosi na korupciju, a da je 1.719 prijava u kojima su građani izneli infrastrukturne i druge probleme u svojim sredinama.

Istakla je da prijave čitaju predsednik Aleksandar Vučić, na čiju je inicijativu i pokrenut portal, i tim ljudi koji je odabrao i dodala da se svaka prijava proverava i da će biti urađeno sve što je moguće da građani dobiju odgovor i odgovarajuću reakciju države.

Prema njenim rečima, broj prijava pokazuje da je veliko interesovanje građana i da je puštanje platforme u rad bilo osnovano, kao i da postoji veliko poverenje građana u predsednika Aleksandra Vučića.

''Ima i onih koji su želeli da vide kakvo je informatičko rešenje, kako portal funkcioniše, ali smo imali i veliki broj zlonamernih ulazaka i pokušaja da platforma prestane da radi, što se nije dogodilo. Platforma je apsolutno zaštićena i bezbedna, portal funkcioniše i veoma smo zadovoljni rezultatima'', navela je Paunović za TV Prva.

Dodala je da građani mogu da podnesu tri vrste prijava i da se prva grupa prijava odnosi na bahato ponašanje javnih funkcionera, dok drugu grupu čine prijave na korupciju gde građani mogu da prijave različite vrste zloupotreba od strane javnih funkcionera bilo da je reč o zloupotrebi javnih resursa ili druge vrste zloupotreba koje su usmerene na sticanje imovinske ili protivpravne koristi.

''Treća grupa prijava su 'ostalo' i početna ideja je bila da se tu prijavljuju neka druga ponašanja javnih funkcionera koja nisu bahato ponašanje ili korupcija. Međutim, taj segment prijava se pretvorio u individualne molbe građana, njihove lične probleme i pritužbe, što najčešće nema nikakvog dodira sa ponašanjem javnih funkcionera, ali je značajno da i na te prijave obratimo pažnju'', ukazala je Paunović.

Pojasnila je da građani prijavu mogu da podnesu anonimno, kao i da, ukoliko žele, mogu da ostave lične podatke.

''Sam portal nema mogućnost da otkrije ko je poslao prijavu, ni sa koje IP adrese je poslata. Svrha portala nije da istražujemo ko je podneo prijavu, već da proverimo njen sadržaj i da po toj prijavi postupimo. Apsolutno je bezbedno i građani, ukoliko to žele, mogu prijavu podneti i kao anonimnu'', rekla je Paunović.

Navela je da su za predsednika Vučića podjednako značajne prijave koje se odnose na bahato ponašanje i korupciju, ali i one u kojima građani ukazuju na svoje infrastrukturne i druge probleme.

''Mole za puteve, žale se da u nekim naseljima nedostaje voda. Ukazuju na probleme koje imaju sa radnicima u sistemu zdravstva, sa advokatima, izvršiteljima... Dobili smo i jedan broj prijava na rad poštara, upravnika zgrada... Svakoga dana svaku prijavu pogledamo i proverimo, tako da predsednik ima informacije o tome kako portal funkcioniše i gde su najveći problemi na koje građani ukazuju'', rekla je Paunović.

Navela je da su prijave različite sadržine, od prijave da nezaposleni građanin koji je osoba sa invaliditetom duže od godinu dana ne može da zakaže sastanak u kabinetu predsednika opštine, žalbe na direktora biblioteke koji je zatvorio vatrogasni put do sportske hale, do problema sa penzionerskim karticama, reda vožnje na relaciji Zrenjanin-Kikinda-Subotica...

''Mi smo oko 250 ovakvih prijava već uspeli da rešimo. Postoje one prijave za koje nije potrebno da se sprovodi postupak, već da se ukaže lokalnoj samoupravi ili nekom javnom funkcioneru da krene u rešavanje problema. Nešto od toga može vrlo brzo da se reši, a to i jeste cilj i svrha ovog portala'', rekla je Paunović.

Napomenula je da svrha portala nije da "vaspitava" javne funkcionere, niti da ih uči onome što treba da znaju kada preuzimaju određenu javnu funkciju, već da ih ''ubrza'' i skrene im pažnju da moraju da rade odgovornije. Paunović je naglasila da portal nije zamena za bilo koju instituciju koje, kako je istakla, nastavljaju da rade svoj posao u okvirima svojih nadležnosti.

''Cilj je da imamo dokumentovane prijave i da na osnovu tih prijava pomognemo da tužilaštvo, policija, Agencija za sprečavanje korupcije dobije relevantne informacije od građana i da se brže i efikasnije po njima postupa'', rekla je Paunović.

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