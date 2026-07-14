Predsednik SNS i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević izjavio je danas da je poseta predsednika Aleksandra Vučića Francuskoj veoma značajna i istakao da je odnos između Vučića i francuskog predsednika Emanula Makrona prijateljski, a ne samo protokolaran.

"Makron i Vučić imaju odnos koji je prijateljski, a ne samo protokolaran. Radili su na tome da se odnosi dve države vrate u okvire od pre devedesetih. Bili smo naslonjeni na Francusku, veza je duga. Nisu danas iste geopolitičke okolnosti. Ovo se nazire kao bolji odnos. I važno je što je tamo. Morate da radite odgovorne stvari za državu”, rekao je Vučević za TV Pink.

Govoreći o obilascima Srbije u prethodnom periodu, Vučević je naveo da je pun dobrih utisaka posle poseta Nišu i Šumadiji i dodao da je pre svega reč o druženjima sa građanima, a ne o mitinzima. “Gledamo da budemo u svim krajevima Srbije. U Šamadiji svi zahtevi su za lokalne puteve, potom građani žele da ambulante budu pristupačne, pre svega za starije populacije. Na primer, u Nišu je bilo zahteva za kanalizacionu mrežu. To su ogromne, nasleđene stvari. Nisu imali vodovod, a treba da gradimo i puteve, da rastu plate i penzije, da ulažemo u vojsku, kulturu, sportske objekte. Sve je na dnevnom redu. Budžet je sve veći i snažniji smo”, istakao je Vučević. Naveo je da će u narednom periodu, pored izgradnje auto-puteva i saobraćajnica, morati da se uloži i u lokalne i regionalne puteve.

“Ta druženja u Srbiji su dobra, građani kažu svoje probleme, očekivanja, a, sa druge strane, lekovito je i za političare, da čuju glas naroda. Ima mnogo pritužbi na sudske sporove. Ljudi traže pravdu. Čudni su procesi, odluke, očekuju da pravosuđe bude pravednije”, rekao je Vučević. Komentarišući to što je Ljiljana Bralović oslobođena optužbi za pretnje upućene predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, Vuċević je naveo da je takva odluka ruganje pravu i da se sudilo politički. “Sudilo se politički. Ne smatraju da je krivično delo kad vam dođu na kuću, gađaju jajima. Šta bi bilo da se tako nešto njima desi”, upitao je Vučević.

Dodao je da su u SNS verovali da bi trebalo da se podigne stepen samostalnosti sudija i da je tu napravljena greška. “Napravili ste od njih vlast mimo vlasti. Oni preuzimaju ingerencije izvršne i zakonodavne vlasti”, naveo je Vučević. Dodao je da su blokaderi govorili da je Vučić izolovan i da niko neće da razgovara sa njim i podsetio da je predsednik imao veliki broj sastanaka samo u ovoj godini. “Đilasu smeta što aerodrom ima toliko putnika. Valjda treba da bude još bolji, da imamo još više letova. Spremni smo i sposobni da imamo letove i prema Rusiji, SAD, Kini, izazov je jedino Afrika.○Đilas ima drugačiju političku projekciju”, rekao je Vučević.

Osvrćući se na projekat izgradnje mosta Bačka Palanka - Neštin, naveo je da je potrebno da se konačno napravi most između Bačke Palanke i Srema, da ne zavisimo od Hrvatske. “Kako je ova teroristička grupa iz Novog Sada toliko dugo u Hrvatskoj? Kako borave u Šengen zoni? Kako ovi naši iz Neština, gde je jedina veza Bačke Palanke sa Hrvatskom ne mogu da prođu svaki dan? Ovo je poziv da se konačno napravi most između Bačke Palanke i Srema i da ne zavisimo od Hrvatske. Dosta je lažne priče, a ne daju običnom narodu da pređu, zbog administrativne zabrane. Da deca iz Neština i Vizića idu okolo, da idu 100 i više kilometara. Može da se reši, ako postoji politička volja”, rekao je Vučević.