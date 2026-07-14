Na društvenim mrežama pojavili su se komentari blokadera u kojima se tvrdi da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Pariz otišao bez zvaničnog poziva. Istovremeno, postavlja se pitanje kako je onda za njega bilo obezbeđeno mesto u prvom redu.

Vučić prisustvuje vojnoj paradi povodom obeležavanja Nacionalnog praznika Republike Francuske – Dana pada Bastilje. Predsednik sedi u prvom redu između premijera Velike Britanije Kira Starmera, predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i predsednika Kipra Nikosa Hristodulidisa.

"Ako je zaista došao bez poziva, kako se onda našla stolica u prvom redu", jedno je od pitanja koje se može pročitati među reakcijama na društvenim mrežama.

Vučić je juče prisustvovao svečanoj večeri koju u čast šefova država i vlada priređuje predsednik Republike Francuske Emanuel Makron povodom ovog praznika.

Inače, ovo je prvi put da je jedan predsednik Srbije dobio poziv da prisustvuje paradi povodom nacionalnog dana Francuske. Vučić jedini predstavlja zemlju koja nije ni član NATO, ni EU, ni Koalicije voljnih, što predstavlja veliku čast za Srbiju.