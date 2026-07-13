Član Zeleno-levog fronta (ZLF) Bogdan Radovanović brutalno je na društvenoj mreži Iks napao Nebojšu Zelenovića zbog njegovih sramnih uvreda na račun Rodoljuba Šabića.

Radovanović je ovim potezom potpuno ogolio činjenicu da unutar blokaderskog pokreta vlada patološka sujeta, mržnja i nepopravljivo rasulo.

"Je l' to ti Zelenoviću upravo napisa da je Rodoljub Šabić jeftini folirant i sitna duša bez trunke obraza?", javno je upitao Radovanović.

Sukob je dotakao samo dno kada je Radovanović cinično poručio Zelenoviću: "P.S. Prijavi ga Vučićevom portalu, možda ti upali", čime su blokaderi zvanično potvrdili da jedni druge smatraju cinkarošima i lažnim borcima.

Javnost u Srbiji svedoči nezapamćenom blamiranju političkih partnera koji su do juče glumili lažno jedinstvo, a sada jedni o drugima javno pišu najgore gadosti.

Ovo je samo još jedan dokaz da ova grupa očajnika nema nikakav plan za državu, već im se cela politika svodi na međusobno klanje, uvrede i borbu za jeftine političke poene.