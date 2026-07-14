Dok narodu lažno prosipaju priče o "jedinstvu" i "zajedničkoj borbi", iza kulisa je krenuo nezapamćeni rat u kojem se ne biraju sredstva, a jedni drugima bukvalno čupaju grkljane za mrvice političkog uticaja.

Korisnici društvenih mreža ismevaju ih, inspirisani zapletima i obrtima kojima svedočimo svakodnevno.

"Braćo i sestre, zaboravite Vučića, ovi su konačno našli pravog neprijatelja – jedni druge.

Šabić je Milivojeviću sasuo u lice legendarno: „Nisam znao da si još uvek student. “Zelenović je uzvratio Šabiću da je lažni ekspert.

Antonela je, naravno, odmah skočila na Zelenovića kao da joj je neko dirnuo u lični REM. ZLF je tada elegantno krenuo na sve živo i na Milivojevića i na Zelenovića, jer zašto bi se neko osećao izostavljenim? SSP je, logično, napao ZLF, jer solidarnost.

U međuvremenu, Pavle Grbović i dalje vredno cepa plakate generala Mladića (to mu je valjda novi hobi), dok Ješić junački brani Dragana, kao da je SSP u smrtnoj opasnosti.

Zdravko Ponoš još uvek smišlja dovoljno dobru pošalicu da se uključi u haos, pa će se javiti večeras kad smisli nešto što nije već smislio. A vrhunac ove meksičke sapunice biće kad Fernando konačno sazna da je sam sebi majka. E tada kreće prava drama", piše u jednoj od objava na Iksu.