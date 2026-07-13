"Ponovni bezuspešni pokušaji Dragana Đilasa da kroz jeftine podkaste i izmišljene priče unese razdor u Srpsku naprednu stranku samo pokazuju dubinu njegovog očaja i političke nemoći.

Dok predsednik Srbije, Aleksandar Vučić i čitav tim SNS-a svakodnevno rade na ekonomskom jačanju Srbije, očuvanju naših nacionalnih interesa i podizanju životnog standarda građana, Đilas se bavi seoskim tračevima i „brojanjem slova“ u sopstvenim fikcijama. Smešno je i jadno kada o nečijoj sposobnosti, radu ili „pokornosti“ govori čovek koji je sinonim za politički neuspeh, koji je sopstvenu stranku i opoziciju doveo do potpunog rasula i čiji se celokupan politički program svodi na patološku mržnju prema Aleksandru Vučiću.

Građani Srbije odlično prepoznaju rezultate, stabilnost i viziju koju donosi SNS, isto kao što prepoznaju i Đilasovu sujetu, laži i želju za novcem i povratkom na vlast radi ličnih interesa.

Nikakve izmišljotine o kandidatima i unutarstranačkim borbama ne mogu sakriti činjenicu da je opozicija predvođena Đilasom ostala potpuno prazna, bez ideja i podrške u narodu, što će izbori kad budu održani to nedvosmisleno i pokazati. Pobediće Srbija!", poručio je Dejan Bulatović.