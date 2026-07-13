U nastavku blokaderskog obračuna, Bogdan Radovanović, narodni poslanik iz redova Zeleno-levog fronta, udario je na lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa.

Radovanović je Đilasu zamerio blaćenje Rodljuba Šabića i poručio mu da se autoritet u politici gradi argumentima.

"Štetno je kada se lider jedne parlamentarne opozicione stranke spušta na nivo javnog blaćenja ljudi poput Rodoljuba Šabića i Maje Stojanović. O njihovom integritetu, profesionalnosti i doprinosu borbi za vladavinu prava i evropske integracije teško da ima pravo da drži lekcije, pre će biti obrnuto. U politici se autoritet ne gradi diskvalifikacijama, već argumentima", napisao je Radovanović na Iksu.