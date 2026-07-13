DS je prethodnih dana bila najglasnija u napadima na Šabićevu odluku da se vrati u REM, tvrdeći da je u pitanju "izdaja borbe građana i studenata".

- Nisam čuo studente a nisam znao da je predsednik DS-a student! A nisam siguran da DS ima takve resurse da oni govore u ime građana! To je paušalno, olako i nema prava da tako govori - rekao je Šabić.

Gostujući na N1, Šabić je pobesneo i na ostatak opozicije koja ga je prethodnih dana napadala.

- Jeste li rekli u Briselu da ste protiv REM-a?! "Voleo bih da ih pitam, da li oni kad idu u Brisel da tamo razgovaraju, da li su im rekli ikada da su protiv REM-a? - rekao je Šabić.