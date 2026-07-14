Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Pariza.

Na početku obraćanja predsednik je rekao:

- Imali smo čast danas da budemo predstavjleni na paradi, posebno sam srećan na kraju kada sam video i srpsku zastavu, iako mi nismo učestvovali sa našim vojnim ešalonom, jer nismo deo ni Kolalicije voljnih koja je formirana u debruaru 2025. godine. T su vam one zemlje koje se zalažu za podršku Ukrajini koje su napravile ogroman savez za pomoć toj zemlji, nismo ni deo Evropske unije ni NATO i zato posebno hvala predsedniku Francuske na izuzetnoj podršci i poštovanju koje je pokazao Srbiji. Lepo je bilo danas biti građanin Srbije, posebno predstavljati Srbiju i nadam se da ćemo imati priliku da uzvratimo našim francuskim prijateljima bilo kada u budućnosti - rekao je predsednik i dodao:

Takođe, iskoristio sam priliku da razgovaram sa Antonijom Kostom Dužerom, predsednikom Evropskog saveta, naravno sa Kerom Starmerom, britanskim premijerom, sa Nikosom Hristodulidisom, i sa predsednikom Kipra i Aleksandrom Štubom, predsednikom Finske. Razgovarao sam ponovo i sa Markom Ruteom, razmenio sam mišljenja i sa Volodimirom Zelenskim sa kojim bi trebalod a se vidim za jedan dan. To su dobre stvari, a neke druge stvari koje dolaze kao vesti nisu posebno povoljne ni za koga u svetu, naročito za našu zemlju.

To naročito mislim za novonajavljene tarife za one zemlje koje uvoze ruski gas i naftu. Mi ne uvozimo rusku naftu ali uvozimo ruski gas, tako da se nadam da će početak strateškog dijaloga sa SAD, u petak dati mogućnost da razgovaramo o svemu tome i da pokušamo da to rešimo na drugi način, da tražimo američko razumevanje za našu stranu. Veoma su loše vesti nastavak sukoba u Ormuškom moreuzu, pojačavanje sukoba u Ukrajini jer to dovodi do strahovitog povećanja kotacija nafte, dakle mi smo juče imali cenu od 78,3 dolara po barelu, danas je već bila 85,4, ako se nastavi sukob biće na 90.

- Ja znam da to ljude mnogo ne interesuje, ali treba da znaju da je to mnogo teško, mnogo teško izdržati, na svakom litru gubiti po 27 dinara, a onda vam je jasno koliki je gubitak za državu i koliko država mora da snosi teret.

- U skladu sa tim, ja ću predložiti ministru finansija i vladi Srbije da do petka ponovo spuste naše akcize, ne samo na 10%, već na 20%, za 20% da smanje naše prihode, dakle od akcize na naftu, da bismo mogli da držimo normalnu cenu, pristojnu cenu za ljude, i da bismo mogli da sprečimo bilo kakvu, kakvo iznenađenje sa spiralom inflacije. To su realni problemi sa kojima se suočavamo, rekao je Vučić u uključenju.

Pitanja novinara

Iako je danas predsednik sedeo u prvom redu, pojedini navode da je izolovan, na to je predsednik rekao:

- Nisam upućen šta pišu ti likovi niti me je mom tim upoznao sa tim. Nemam vremena za to. Kad razgovarate i odgovarate neznalicama, onda postajete slični njima. Nisam bio na skupu Koalicije voljnih zato što nisam prihvatio da Srbija bude deo Koalicije voljnih. Da jesam, bio bih odmah uz Makrona, merca i to bi im bila valjda najvažnija slika koju bi pokazali. Znate, vodim najvažniju politiku koju sam obećao svom narodu. Politiku vojne neutralnosti. Neću Srbiju da uvlačim u sukobe, hoću da sačuvam stabilnost. Nekada to nije lako. Nekada vas svi gledaju kao 13. prase, nekad se osećate vrlo loše, i sve to morate da istrpite, a to radite za Srbiju jer od nje nema ništa važnije. Da hoćemo da budemo deo NATO-a primili bi nas odmah. Samo je pitanje da li je to naša politika, ili hoćemo sami da čuvamo svoje nebo. Imamo odličnu saradnju sa KFOR i NATO, moramo da je imamo, čuvamo mir i stabilnost, unapređivaćemo tu saradnju ali hoćemo li da budemo vojno-neutralni? da hoćemo. Ako neko misli drugačije moći ć e da kaže ljudima da je to njihova politika - da budu deo Koalicije voljnih.

Predsednik je dodao da smo mi danas obili veliko poštovanje i još jednom se zahvalio našim francuskim domaćinima i svima drugima sa kojima je sinoć imao važne razgovore.

- Razgovarao sam i sa Hakanom Fidanom, dugo, ministrom spoljnih poslova Turske, što je za nas važno, i nisam rekao Isakirjakosom, Micotakisom, dosta dugo grčkim premijerom. Dakle, sve važni partneri za nas, sve važni razgovori, i verujem da to možemo da iskoristimo.

- Što se tiče nekih ljudi. Koji ne znaju šta je država, koji ne znaju koliko je teško voditi državu, moram samo da im kažem: nikada neće ni saznati, i dobro je da to tako ostane.

Strateško partnerstvo sa SAD

- Što se tiče strateškog dijaloga, mislim da će ministar spoljnih poslova ići u petak u Vašington, da će sa gospodinom Landovom, zamenikom Marka Rubija, dakle, započeti strateški dijalog. Ima tu mnogo važnih, i ne uvek lakih, i jednostavnih pitanja za nas, da ljudi ne misle da je to pesma, ali je to veoma važan podsticaj za nas, značajan podstrek i koji govori o nekim promenama koje su se dogodile u svetu, a koje se događaju ne samo, dakle, na globalnoj sceni, ne samo na geopolitičkoj sceni, već se dešavaju i u regionu, i mislim da je to vrlo važan korak napred u našim odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama.