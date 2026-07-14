Predsednik Srbije Aleksandar Vučić današnju vojnu paradu u Parizu povodom Nacionalnog praznika Republike Francuske prati iz prvog reda.

Predsednik Vučić sedi u prvom redu između premijera Velike Britanije Kira Starmera, predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i predsednika Kipra Nikosa Hristodulidisa.

Premijer Hrvatske Andrej Plenković, kao i premijer Albanije Edi Rama nisu dobili mesta u prvom redu kao predsednik Vučić i to uprkos činjenici da Srbija niti je članica EU ni NATO-a.

Prethodno su Vučića na Trgu Konkord dočekali predsednik Vlade Francuske Sebastijan Lekorni, ministar za Evropu i spoljne poslove Žan-Noel Baro, ministarka oružanih snaga Katrin Votran, ministar ekonomije, finansija i industrijskog, energetskog i digitalnog suvereniteta Rolan Leskir i supruga predsednika Francuske Brižit Makron.

Ovo je prvi put da je jedan predsednik Srbije dobio poziv da prisustvuje vojnoj paradi povodom nacionalnog dana Francuske.

Vučić na svečanosti jedini predstavlja zemlju koja nije ni član NATO-a, ni EU, ni Koalicije voljnih.

Paradi prisustvuje veliki broj međunarodnih zvaničnika, šefova država i vlada.

Dan Republike Francuske obeležava se u znak sećanja na početak Francuske revolucije i pad Bastilje 14. jula 1789. godine, prenosi Tajug.

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