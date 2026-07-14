Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je na portal „Ko si bre ti“, koji je počeo da radi u petak, do nedelje u 17 sati stiglo 1.795 prijava, kao i da su već uspeli da reše više od 200 problema građana.



Tokom posete domaćinstvu Dragana Todorovića u Jadranskoj Lešnici, Vučić je rekao da želi da čuje i sasluša ljude i da rešava njihove probleme.

- Ja sam prošao sam kroz preko 800 prijava. Kad ostavimo po strani uvrede, kad vidite ozbiljne stvari, onda vidite koliko u stvari možemo toga da promenimo. I danas sam srećan, uspeli smo da rešimo za nekoliko ljudi tamo gde su se žalili da nisu imali adekvatan tretman u nekoj zdravstvenoj ustanovi. To gledamo da odmah rešimo i nikada nikome o tome ne govorimo. Dakle, rešavali smo te probleme od Subotice do Niša i srećan sam što smo uspeli nešto da rešimo, da nekim ljudima bar malo pomognemo - rekao je Vučić.

Takođe, prvi čovek Srbije je gradonačelnici Loznice Dragani Lukić rekao da će proslediti spisak problema na koje su se žalili građani kako bi ih rešila i naveo da je već prosledio spisak problema Kragujevčana njihovom čelniku grada.

Naveo je da su građani Loznice prijavili problem s komunalnim preduzećima, kao i problem sa bezbednošću saobraćaja u Ulici Alekse Stojnića.

- Ima još stvari koje sam dobio iz Loznice, pa ću da ti prosledim, i da probaš sve te probleme da rešiš. Ono što ne možeš, daj nama - poručio je Vučić.

On je ukazao da je u Kini video da je napravljen tim od 2.000 ljudi koji svakoga dana primaju pritužbe i prijave stanovnika Šangaja i rešavaju njihove probleme.

- Svako od njih primi po 50 prijava dnevno, to je skoro 100.000 prijava. Oni direktno to šalju u gradsku upravu, u centralni komitet, u gradski komitet. I oni moraju to da rešavaju. I na kraju su ljudi zadovoljni - objasnio je predsednik Srbije.

- Hoće li Srbija u budućnost, hoće li Srbija sa pristojnim ljudima napred, ili da se vraća u prošlost, da se vraća u sukobe i građanske ratove? Na vama je, ta odluka će biti ključna, a moraće da bude doneta u narednih nekoliko meseci, veoma brzo. I zato vas ja molim da date sve od sebe, dragi prijatelji, da sa članovima svojih porodica, prijateljima, sa svima da razgovarate - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je napomenuo da ne treba koristiti teške reči, već argumente.

- Mi nećemo nasiljem da se služimo. Samo razgovarajte sa ljudima. Pokušajte da argumentima, racionalnim, razumom razgovarate. Da ne koristite nikakve teške reči. Oni su naša braće i sestre. Samo razgovor, razgovor i razgovor. I ono što tražim od vas, da budete aktivniji nego ikada, zato što je u pitanju budućnost Srbije - zaključio je Vučić.

Makron pozvao Vučića u Pariz

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boraviće u Parizu, gde će prisustvovati vojnoj paradi povodom obeležavanja Nacionalnog praznika Republike Francuske – Dana pada Bastilje. Tokom posete, Vučić će prisustvovati i svečanoj večeri koju u čast šefova država i vlada priređuje predsednik Republike Francuske Emanuel Makron povodom ovog praznika.

Inače, ovo je prvi put da je jedan predsednik Srbije dobio poziv da prisustvuje paradi povodom nacionalnog dana Francuske.

Vučić će jedini predstavljati zemlju koja nije ni član NATO, ni EU, što predstavlja veliku čast za Srbiju.

Isplata pomoći možda već do 10. septembra

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da očekuje da će pomoć građanima u okviru paketa novih mera biti isplaćena do 15. septembra, a možda čak i do 10. septembra.

- To su ozbiljne mere i ozbiljan novac, posebno za naše penzionere, ali i za naše borce i za socijalno ugrožena lica, i to sledi, ja verujem da će to biti tamo negde do 15. septembra, a nadam se i malo ranije, možda čak i do 10. septembra. U svakom slučaju, verujem da to sve možemo da uradimo i da će ljudi da budu, na kraju krajeva, zadovoljni – izjavio je Vučić.

On je rekao da država može to da isplati zato što je pametno postupala.

- Pametno smo postupali i skupljali pare godinama, to je već 15 godina koliko se skuplja taj novac kroz akcijske fondove, pa ćemo da vas obradujemo, sve punoletne građane. Ne, nije to bog zna šta, ali je to znak pažnje, i to je pokazatelj kako se država domaćinski odnosi. A ovo drugo što smo rekli, to bogami jesu ozbiljne mere – smatra Vučić.

Vučić se sastao sa generalnim sekretarom OEBS-a

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa generalnim sekretarom OEBS-a Feridunom Sinirliogluom.

- Dobar i sadržajan razgovor o aktuelnim bezbednosnim i političkim izazovima u regionu i Evropi, kao i o ulozi OEBS-a u očuvanju mira, sigurnosti i međusobnog poverenja. Razmenili smo mišljenja i o prilikama u regionu, uz zajedničku ocenu da su stabilnost i odgovoran pristup od ključnog značaja za budućnost Zapadnog Balkana. Uveren sam da samo odgovoran odnos, međusobno uvažavanje i dosledno poštovanje preuzetih obaveza mogu doprineti jačanju poverenja i sigurnijoj budućnosti svih građana - napisao je Vučić na svom Instagram nalogu.

Proizvodnja robota u Šapcu počinje 22. Ili 29. avgusta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će kompanija Mint započeti proizvodnju humanoidnih robota 22. ili 29. avgusta i istakao da je sada sve dogovoreno sa investitorom.

- Pozivam vas 22. ili 29. avgusta u Šabac. Konačno je dogovoreno sve sa investitorom – saopštio je Vučić.

Fabrika robota u Šapcu, kako je rekao, biće bolja nego ona koju je posetio u gradu u Đasingu, u provinciji Džeđijang.

- U Šapcu će biti čudo. Loznica će takođe i dalje da napreduje. Doveli smo Adient, ali moraće da se pojačava sad i Adientu treba malo pomoći – kaže predsednik Srbije.

On je istakao da je urađen stadion i brza saobraćajnicu do Loznice.

- I sada treba ovo oko prelaza Šepak da uradimo, i onda nam ostaje do Malog Zvornika da produžimo preko Banje Koviljače, brzu saobraćajnicu i onda smo rešili sve, približili i Karakaj i Šepak i Republiku Srpsku i BiH i sve drugo. Tako da, to su strateški velike stvari – zaključio je Vućić.