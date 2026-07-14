Predsednik Vučić se pred početak parade kojoj danas prisustvuje obratio na društvenoj mžrei Instagram.

- Kad smo ujedinjeni, niko ne može da slomi Srbiju, poručio je predsednik Aleksandar Vučić građanima Srbije ukazujući na važnost sloge.

On je dodao i sledeće:

- Ujedinjena Srbija okupiće sve ljude koji vole Srbiju. Kad smo ujedinjeni, niko ne može da slomi našu državu.

Podsetimo, predsednik Srbije danas prisustvuje velikoj vojnoj paradi u Parizu, na poziv predsednika Francuske Emanuela Makrona.

To je prvi put da je jedan predsednik Srbije dobio poziv da prisustvuje vojnoj paradi povodom nacionalnog dana Francuske. Vučić na svečanosti jedini predstavlja zemlju koja nije ni član NATO-a, ni EU, ni "koalicije voljnih".