Vučević je poslao jasnu i snažnu poruku - briga o običnom čoveku i narodu je apsolutni, sveti prioritet predsednika Aleksandra Vučića i cele države.

Kako je naglasio, atmosfera u zemlji se drastično promenila nabolje, a snaga Srbije se vidi na svakom koraku, uprkos decenijskom propadanju koje su nam u prošlosti nametnuli oni koji su državu pljačkali.

Narod je prodisao: Ovo više nije ista zemlja!

Vučević je napravio paralelu sa prethodnim periodom i istakao da je podrška politici napretka i stabilnosti danas jača nego ikada, što se najbolje vidi na terenu, među običnim ljudima, gde funkcioneri SNS-a svakodnevno razgovaraju sa građanima.

- Nama je najvažnije šta kažu građani. Promenila se atmosfera i to više nije Srbija od pre godinu dana. U Nišu nismo ni sastanak stranački mogli da održimo prošle godine. Pun sam dobrih utisaka i iz Šumadije, gde je bilo fantastično. Gledamo da budemo u svim krajevima Srbije. To su pre druženja, a ne mitinzi - rekao je Vučević.

Država leči rane i rešava nasleđene probleme propalog režima

Dok opozicija sedi po beogradskim kafićima i tvituje, Vučević i tim predsednika Vučića špartaju Srbijom uzduž i popreko, slušajući realne probleme naroda - od kanalizacije do ambulanti. Vučević je otvoreno ukazao na to da se aktuelna vlast i danas bori sa katastrofalnim, decenijskim nemarom koji je nasleđen od bivšeg režima.

Rešavanje decenijskih problema: U 21. veku država mora da uvodi vodu i kanalizaciju u mesta koja su žuti DOS-ovci potpuno zaboravili i ostavili na cedilu dok su punili sopstvene džepove.

Novi fokus - lokalni putevi: Pored istorijske izgradnje auto-puteva i brzih saobraćajnica, država sada, zahvaljujući nikad snažnijoj ekonomiji, ulaže ogroman novac u lokalne i regionalne puteve, seoske ambulante i bolji život najstarijih.

Snažan budžet za sve oblasti: Paralelno sa lokalnom infrastrukturom, Srbija ima novca za rekordan rast plata i penzija, ali i za brutalno ulaganje u našu vojsku, kulturu i sport.

Vučević se dotakao i jedne od najosetljivijih tema koja tišti građane širom Srbije – stanja u pravosuđu. Prema njegovim rečima, lekovito je što političari na terenu čuju direktan glas naroda koji je često ogorčen na sudske procese.

- Ima mnogo pritužbe na sudske sporove. Ljudi traže pravdu. Čudni su procesi, odluke. Očekuju da pravosuđe bude pravednije - rekao je Vučević.

Srbija nezadrživo ide napred, budžet je sve jači, a država predvođena Aleksandrom Vučićem neće stati dok svaki građanin, u svakom selu i gradu, ne oseti plodove ekonomskog čuda i istorijskog uzdizanja naše domovine.