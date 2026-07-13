Američki ekonomista Džefri D. Saks ocenio je da Srbija ne bi trebalo da žuri sa pristupanjem Evropskoj uniji, navodeći da ni Brisel ne pokazuje spremnost za njeno brzo članstvo, te da bi Beograd, zajedno sa zemljama sličnih stavova, mogao da doprinese da se Evropa udalji od sadašnjeg talasa rusofobije i vrati ideji inkluzivne evropske bezbednosti, zasnovane na Helsinškom završnom aktu i obnovljenom i reformisanom Oebsu.

"Srbija je potpuno u pravu što nastoji da vodi spoljnu politiku koja održava veze i sa Evropom, i sa Rusijom, i sa Kinom, bez potrebe da bira stranu. Suština je u tome da bi i Evropska unija trebalo da održava odnose sa Rusijom i Kinom, umesto da te zemlje posmatra kao neumoljive neprijatelje. Današnja rusofobija u Evropi potpuno je apsurdna, tragična i potencijalno samoubilačka. U idealnim okolnostima, Srbija bi trebalo da bude deo jedne mudre i racionalne Evrope. Međutim, Evropa se danas, po mom mišljenju, ne ponaša dovoljno razumno", rekao je Saks u intervjuu za "Politiku" objašnjavajući krupne promene na globalnoj političkoj i ekonomskoj sceni i transformaciju kroz koju prolazi savremeni svet.

"Oblasti koje su predvodile u razvoju ključnih tehnologija svog vremena određivale su tok istorijske epohe. Tokom prethodna dva veka to je bio severni Atlantik. Danas to ponovo postaje Evroazija i pacifički prostor", kazao je Saks.