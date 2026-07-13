Ruske aktivnosti usmerene na luke u Odeskoj oblasti poslednjih dana privlače sve veću pažnju i vojnih analitičara i komentatora sa obe strane sukoba.

Posebno se ukazuje na mogući uticaj takvih dejstava na logističke pravce koji povezuju Ukrajinu sa evropskim zemljama.

Vojni novinar Aleksandar Sladkov ocenio je da je Rusija, prema njegovom mišljenju, konačno prešla na klasičan način vođenja sukoba, usmeravajući dejstva na logističku infrastrukturu. Kako navodi, udari na luke u Odeskoj oblasti predstavljaju jedan od načina presecanja komunikacija između Ukrajine i Evrope.

Prema njegovim rečima, dejstva su usmerena na terminale koji primaju teret iz evropskih država, kao i na brodove sa žitom koji pokušavaju da napuste luke.

Pored toga, naveo je da se gađaju skladišta i preduzeća, uz ocenu da se na taj način prekida pozadina ukrajinskih snaga, za koju smatra da se nalazi u Evropi.

Sladkov je istakao da je odsecanje pozadine od linije fronta karakteristično za partizanska dejstva i ocenio da se upravo takav pristup sada primenjuje kroz napade na logističke komunikacije.

Dodao je i da smatra kako je vrhovni komandant dao podsticaj za promenu pristupa, nakon čega su luke postale jedna od glavnih meta takvih dejstava.

Istovremeno, upozorio je da se efekti ovakve strategije neće osetiti odmah. Prema njegovoj proceni, da bi došlo do olakšanja na liniji fronta i u pozadini, ovakva dejstva moraju da se sprovode tokom dužeg vremenskog perioda.

Na učestalije aktivnosti ruske vojske usmerene na luke u Odeskoj oblasti, kako se navodi, već su reagovali i vojni analitičari povezani sa vlastima u Kijevu. Oni upozoravaju da bi nastavak takvih dejstava mogao da ima veoma negativne posledice po ukrajinsku ekonomiju.

Stručnjaci takođe ocenjuju da bi ozbiljno narušavanje pomorskih veza Ukrajine sa zapadnim državama moglo značajno da oslabi potencijal Oružanih snaga Ukrajine.