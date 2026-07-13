Jedna od najistaknutijih blokaderki, Ljiljana Bralović iz Saveza ekoloških organizacija Srbije (SEOS), oslobođena je pred Osnovnim sudom u Gornjem Milanovcu optužbi zbog izjava koje je u januaru ove godine iznela na protestu u Čačku, kada je, između ostalog, pominjala "jahanje", "šutiranje" i "valjanje u katranu i perju" naprednjaka.

Ljiljana Bralović je imala pravo da pominje i jahanje i katran i perje, to je odlučio sud uz obrazloženje da izgovoreno potpada pod slobodu govora i izražavanja. Usput su podsetili i na srpsku gramatiku – hiperbolu i metaforu - rekla je Jelena Obućina u Dnevniku televizije Nova.

Bralovićeva je nakon presude izjavila da je sudija postupala profesionalno i korektno.

Tražila je da detaljno objasnim šta se dogodilo i šta sam tim rečima želela da kažem. Složila se da je reč o metafori i da Ustav garantuje pravo da iznosite svoje mišljenje, sve dok nikoga ne vređate. To što su se neki u tome prepoznali i što su me danima medijski razvlačili, njihov je problem - rekla je Bralovićeva.

Kako je preneo reporter Nove iz Čačka, sud je u obrazloženju naveo da izraz "valjanje u katranu i perju" predstavlja istorijski idiom koji označava javnu osudu i sramoćenje, dok su izrazi "šutiramo" i "jašemo" ocenjeni kao figurativni govor, odnosno hiperbola i metafora kojima se iskazuje revolt.

U videu možete pogledati šta je Ljiljana Bralović govorila na protestu u Čačku u januaru.