Centralna komanda vojske SAD (CENTCOM) je zvanično potvrdila da će od sutra po naređenju američkog predsednika Donalda Trampa ponovo uvesti pomorsku blokadu Irana. Kako je saopšteno blokada će stupiti na snagu od 22 sata po srednjeevropskom vremenu.

"Snage CENTCOM-a sprovodiće blokadu nad plovilima koja tranzitiraju ka iranskim lukama i priobalnim područjima ili iz njih. Vojska SAD nastavlja da podržava protok saobraćaja kroz regionalne vode za sva plovila koja ne krše blokadu", navodi se u objavi CENTCOM-a na društvenoj mreži X.

Kako je precizirano, ponovno uspostavljanje američke blokade protiv Irana uslediće nakon prve faze njene primene, koja je trajala od 13. aprila do 18. juna.

"Tokom tog dvomesečnog perioda, snage CENTCOM-a preusmerile su više od 140 plovila koja su poštovala naređenja, onesposobile devet brodova koji su pokušali da probiju blokadu i propustile više od 50 trgovačkih brodova sa humanitarnom pomoći", dodaje se u objavi.

Svim pomorcima CENTCOM je savetovao da prate zvanična obaveštenja i da u Omanskom zalivu i na prilazima Ormuskom prolazu stupe u kontakt sa mornaricom SAD.

Tramp je danas na svojoj mreži Truth Social naveo da će SAD preuzeti kontrolu nad Ormuskim moreuzom i ubuduće naplaćivati naknadu od 20 odsto na sav teret koji prolazi kroz taj plovni put, kao nadoknadu za troškove obezbeđivanja sigurne plovidbe, dok će istovremeno ponovo uspostaviti blokadu iranskih brodova i njihovih klijenata.