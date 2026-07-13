Marterbauer je rekao i da će se sledeća tri meseca podvrgnuti lečenju, ali da će ostati na funkciji i nastaviti da radi, saopštilo je danas austrijsko ministarstvo finansija.

Prema rezultatima istraživanja javnog mnjenja, Marterbauer (61), ekonomista kojeg su u vladu doveli socijaldemokrate, najpopularniji je ministar u vladajućoj tročlanoj koaliciji koju predvodi konzervativna Narodna stranka, prenosi Rojters.

Smatra se da je Marterbauer bio glas razuma tokom ozbiljnih napora da se budžetski deficit Austrije vrati u propisane okvire EU od tri odsto bruto domaćeg proizvoda.

- Dijagnostikovan mi je limfom. Bolest koja ima veoma dobre šanse za izlečenje zahvaljujući opsežnim istraživanjima i dobrom austrijskom zdravstvenom sistemu. Međutim, važno je da odmah započnem odgovarajuće medicinske tretmane - rekao je Marterbauer.

Potvrdio je da će lečenje biti planirano tako da on može u potpunosti odgovorno da ispunjava svoje dužnosti.

U saopštenju se ne navodi o kom tipu maligniteta je reč niti kojem tretmanu će se Marterbauer podvrgnuti, a portparol ministra nije želeo da pruži dodatne detalje.