"Razmenili smo mišljenja o procesu evropskih integracija Srbije, nastavku reformi i ulozi Italije u tom procesu, kao i o daljem jačanju partnerstva naših zemalja u oblastima od zajedničkog interesa", objavio je Vučić na Instagramu.

Naveo je da je zahvalio Italiji na doslednom i principijelnom odnosu prema evropskoj perspektivi Srbije i izrazio uverenje da će dve zemlje, kroz međusobno uvažavanje i stalnu komunikaciju, nastaviti da razvijaju odnose na dobrobit građana Srbije i Italije.