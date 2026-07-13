Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se danas na društvenoj mreži Instagram, odakle je građanima uputio snažnu poruku o jedinstvu, zajedništvu i ljubavi prema otadžbini.

Vučić je istakao da je politika koju zastupa usmerena na okupljanje ljudi oko zajedničkih ciljeva, a ne na podele i sukobe.

– Mi narodu nudimo jedinstvo i ljubav prema Srbiji, a ne podele i mržnju. Ujedinjena Srbija pobeđuje – poručio je predsednik Srbije.

Njegova objava ubrzo je privukla veliku pažnju korisnika društvenih mreža i izazvala brojne reakcije.

Predsednik je i ranije u više navrata isticao da Srbija može da nastavi putem razvoja i napretka samo ukoliko sačuva stabilnost, mir i jedinstvo.