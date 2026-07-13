Nakon sastanka, predsednik Srbije oglasio se na Instagramu:

"Dobar i sadržajan razgovor o aktuelnim bezbednosnim i političkim izazovima u regionu i Evropi, kao i o ulozi OEBS-a u očuvanju mira, sigurnosti i međusobnog poverenja.

Razgovarali smo o nastavku saradnje, sprovođenju reformi, unapređenju izbornog procesa i jačanju demokratskih institucija. Istakao sam da Srbija ostaje dosledno opredeljena za odgovornu i ozbiljnu politiku, zasnovanu na poštovanju međunarodnog prava, dijalogu i očuvanju mira.

Razmenili smo mišljenja i o prilikama u regionu, uz zajedničku ocenu da su stabilnost i odgovoran pristup od ključnog značaja za budućnost Zapadnog Balkana. Uveren sam da samo odgovoran odnos, međusobno uvažavanje i dosledno poštovanje preuzetih obaveza mogu doprineti jačanju poverenja i sigurnijoj budućnosti svih građana", napisao je Vučić.