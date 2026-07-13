Na ovaj način rešiće se višedecenijski problem meštana ovog dela grada, a završetkom radova biće omogućeno bezbednije i brže kretanje stanovnika Gornjeg i Donjeg Sinkovca, Gornjeg Trnjana, Vlasa, Togočevca i drugih okolnih mesta, koji će do grada moći da stižu i Hisarskim putem i da se neposredno povežu sa državnim putem Leskovac-Lebane.

Reporterka N1 je otišla u Donje Sinkovce gde je predsednik Vučić otišao da otvori obećani put ali i da razgovara sa narodom, a onda im je u kamere narod saopštio istinu.

Očekivali su nekog ko bi potkrepio njihove katastrofične narative, kako u Srbiji ništa ne valja, međutim medijska blokaderska mašinerija potpuno je poražena:

"Ovaj put smo čekali mnogo godina i baš smo srećni. To imaju generacije i generacije da pamte!"

"Došao sam da podržim predsednika!"

"50 godina niko ništa nije radio i sada se konačno radi, korak po korak!"