„Mislim da ih ima 150 ili 250. Čitava Zeta je u trobojkama i ponosan sam na to, ne samo što sam ja iz Zete nego zato što je Zeta prva srpska država na ovim prostorima. Zeta je ishodište i Vojislavljevića, i Balšića, i Nemanjića, i Crnojevića. Zeta je takođe otpriznala Kosovo, a nadam se da će to uraditi i Pljevlja. I ja sam ponosan na moju Zetu i Zećane koji su jednim simboličnim gestom poslali poruku da je preko 80 odsto građana protiv priznanja lažne države Kosovo“, naveo je Knežević, prenosi IN4S.

On je poslao poruku i građanima da bi, onoga trenutka kada budu imali većinu, prvo što bi uradio kao premijer Crne Gore, ako bude imao većinu – otpriznao Kosovo.

„Tako mi Bog pomogao. Prva moja poseta ne bi bila ni Birselu, ni Zagrebu, ni Prištini, ni Tirani nego bi bila Beogradu. Gde je prirodnije da predsednik i premijer države odu ako ne u Beograd“, naveo je on.

Dodao je da je srpski jezik lingvistička većina te da to potvrđuje i popis stanovništva na kom se 43 odsto građana Crne Gore izjasnilo da govore srpskim jezikom.

„Na prvom mestu je srpski jezik po broju govornika. Na drugom mestu je crnogorski sa oko nekih 34 odsto. Onda imamo i bošnjački, albanski, romski pa hrvatski. E taj naš srpski jezik koji je lingvistička većina je jezik u službenoj upotrebi i izjednačen je sa bošnjačkim, albanskim, romskim i hrvatskim. A crnogorski, koji je drugi po popisu je prvi u Ustavu. I šta smo mi tražili – samo dopune Ustava. Nismo želeli da diramo crnogorski jezik. Iako je to lingvistički paradoks – evo, govorite vi sa njim. Ali dozvolite nama koji smo lingvistička većina da normiramo službeni jezik. Da normiramo dopune Ustava da glasaju da je uz crnogorski jezik i srpski jezik službeni. To bi bio član 13a gdje bi pisalo – nakon sprovedenog popisa 2023. godine utvrđeno je da je srpski jezik najbrojniji jezik kojim govore građani Crne Gore te se stiču uslovi da se on normira kao službeni jezik zajedno sa crnogorskim jezikom“, naveo je Knežević.

Dodao je da je naum da se u EU uđe bez srpskog jezika i trobojke.

„Jer sad ako bi srpski jezik postao službeni kad Crna Gora uđe u EU, oni kažu 2028. a ja nisam baš siguran. Ali kad bi postali, crnogorski bi postao zvanični jezik EU, a ne srpski. Oni ne žele da srpski jezik postane zvanični jezik EU. U ovoj parlamentarnoj većini nikad više nije bilo Srba“, naveo je Knežević.