Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da bi isplata novčane pomoći za punoletne građane, kao i za penzionere i socijalno ugrožena lica, mogla da bude realizovana do 15. septembra, a ukoliko procedure budu završene ranije, moguće je da novac bude isplaćen već do 10. septembra.

Godinama smo odgovorno upravljali finansijama i izdvajali sredstva kroz akcijske fondove. Posle 15 godina stvorili smo mogućnost da obradujemo sve punoletne građane. To nije veliki iznos, ali jeste znak pažnje i dokaz domaćinskog odnosa države. Sa druge strane, mere koje smo pripremili za penzionere, borce i socijalno ugrožena lica predstavljaju ozbiljnu finansijsku podršku. Verujem da će isplata biti do 15. septembra, a nadam se da ćemo uspeti i ranije, možda već do 10. septembra - rekao je Vučić.

Podsetimo, prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da je najava predsednika Aleksandra Vučića o mogućoj isplati novca punoletnim građanima u potpunosti realna zahvaljujući odgovornoj ekonomskoj politici koju država vodi. Time je ujedno potvrdio da će novi paket podrške biti u vidu novčane pomoći.

Nove mere države

Krajem juna predsednik Vučić predstavio je paket novih mera namenjenih unapređenju životnog standarda građana, čija će ukupna vrednost premašiti 600 miliona evra. Kako je tada naveo, mere će obuhvatiti više od tri miliona građana, a moguće i čak 3,5 miliona ljudi.

Kako bi raspodela bila što pravednija, jednokratna pomoć za penzionere biće isplaćena u tri kategorije, u zavisnosti od visine penzije.

1. Penzioneri sa najnižim primanjima (do 31.092 dinara)

U prvu grupu spada više od 459.000 penzionera čija primanja ne prelaze iznos minimalne penzije. Njima će biti isplaćena jednokratna pomoć od 35.000 dinara.

Vučić je rekao da ova pomoć za najsiromašnije penzionere praktično predstavlja 13. penziju, dok će pojedini dobiti iznos koji dostiže i jednu i po redovnu penziju.

Reč je o poljoprivrednim penzionerima, gde minimalna penzija iznosi oko 24.000 dinara, kao i o korisnicima iz kategorije samostalnih delatnosti koji nisu kumulativno ispunili uslove od najmanje 15 godina radnog staža i 65 godina života - objasnio je predsednik.

Dodao je da će ova jednokratna pomoć biti besplatna podrška države sa ciljem da se poboljša položaj najsiromašnijih penzionera, posebno onih koji žive sami, ali i domaćinstava u kojima živi više članova porodice.

Verujemo da ćemo na ovaj način doprineti njihovom socijalnom blagostanju i omogućiti im lakši i kvalitetniji život - rekao je Vučić.

2. Penzioneri sa primanjima od 31.092 do 56.851 dinara

Drugu kategoriju čini 548.060 penzionera čija primanja dostižu nivo prosečne penzije, koja je prema podacima iz aprila iznosila 56.848 dinara.

Za njih je predviđena jednokratna pomoć od 27.500 dinara.

Oni će u narednih 90 dana dobiti na poklon 27.500 dinara od države - naveo je Vučić.

3. Penzioneri sa primanjima iznad proseka (preko 56.851 dinara)

Treću grupu čini 655.384 penzionera sa primanjima iznad prosečne penzije. Njima će biti isplaćena jednokratna pomoć od 20.000 dinara.

Svi penzioneri koji imaju iznadprosečna primanja, njih 655.384, dobiće podršku države u iznosu od 20.000 dinara. Reč je o ljudima koji žive relativno pristojno ili dobro, u zavisnosti od visine penzije, ali želimo da i njima pružimo dodatnu podršku - rekao je Vučić.