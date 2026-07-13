Žena iz Velike Britanije koja veruje da je osvojila džekpot na lutriji vredan 12 miliona funti (oko 13,9 miliona evra), ali je njen dobitni listić greškom završio u đubretu, moraće da sačeka još najmanje pet meseci kako bi saznala da li će zaista dobiti novac.

Istraga je u toku

Kath Mejn (46), majka dvoje dece, kaže da joj je svakodnevno veoma teško dok čeka odluku operatera nacionalne lutrije Allwyn, koji trenutno istražuje slučaj. Očekuje se da će kompanija u roku od 30 dana utvrditi da li upravo njoj pripada džekpot.

Međutim, čak i ako istraga potvrdi da je dobitak njen, zbog pravila koja važe za izgubljene listiće novac neće moći da bude isplaćen pre 3. decembra, neposredno pred Božić.

„Rekli su nam da, pošto je listić izgubljen, isplata svakako ne može da bude izvršena pre decembra“, rekla je Kath, koja radi kao sekretarica u ragbi klubu.

Kath istu kombinaciju brojeva igra već 20 godina i uverena je da je upravo njen listić bio dobitni.

„To mora biti moj listić. Ne postoji drugo objašnjenje“, kaže ona.

Njeni srećni brojevi – 8, 10, 26, 30, 35 i 42 – imaju posebno značenje za nju i njenog supruga Markusa. Neki su povezani sa njihovim rođendanima i godinama važnim u njihovom životu, dok su dva broja izabrali sasvim nasumično.

Gruba greška u prodavnici

Problem je nastao kada je Kath odnela listić na proveru u prodavnicu Londis u mestu Aberkinon u Južnom Velsu. Tamo joj je rečeno da listić nije dobitan. Tek kasnije ispostavilo se da je osvojila glavni zgoditak, ali je do tada otpad iz prodavnice već bio odnet, zajedno sa njenim listićem.

O svemu je odmah obavestila kompaniju Allwyn. Kao dokaz dostavila je račun o kupovini listića, kao i snimak sigurnosne kamere sa obližnjeg frizerskog salona, na kojem se vidi njena majka u blizini prodavnice u vreme kada je listić proveravan.

Njen otac Filip Vilijams, koji vodi lokalni kafić u bivšem rudarskom mestu, pokušava da celu situaciju posmatra sa dozom humora.

„Moraću da otkažem porudžbinu za 'Rols-Rojs' ako ne dobijemo novac“, našalio se. „Iskreno, ništa se ne bi promenilo. I dalje bih dolazio na posao. Možda bismo samo otišli na neko lepo putovanje.“

Porodica Mejn poznata je u svom mestu po humanosti. Roditelji Kath godinama vode kafić koji je postao mesto okupljanja lokalnog stanovništva, posebno penzionera. Napojnice koje dobijaju ne zadržavaju za sebe, već ih doniraju lokalnim humanitarnim organizacijama.

Pat Metjuz (78), penzionisani advokat i redovan gost kafića, smatra da ova porodica više nego zaslužuje dobitak.

„To su divni ljudi i mnogo znače ovoj zajednici. Često pomažu starijim komšijama, voze ih kući ili im organizuju prevoz. Ne znam nikoga ko više zaslužuje ovakav dobitak. Većina ljudi iskreno navija za njih, iako se uvek nađe poneko ko je ljubomoran“, rekao je.

Aparat za proveru listića je bio neispravan

Istraga je i dalje u toku. Prodavnica Londis trenutno nema video-nadzor zbog renoviranja, a vlasnik Karan Kumar izjavio je da postoji mogućnost da je uređaj za proveru loto listića bio neispravan.

„Moguće je da aparat nije radio kako treba. Sada se sve detaljno proverava. Bilo bi neverovatno ako se ispostavi da je ona zaista osvojila džekpot“, rekao je Kumar.

Dok traje istraga, prodaja loto listića u toj prodavnici je obustavljena, uređaj za proveru je isključen, a svi listići su povučeni.

Iz kompanije Allwyn potvrdili su da je postupak provere u toku i istakli da su jedina velika lutrija koja igračima omogućava da potražuju nagradu čak i kada je dobitni listić izgubljen, ukraden ili uništen.

Konačna odluka o tome da li Kath Main zaista pripada džekpot vredan gotovo 14 miliona evra trebalo bi da bude doneta u narednih 30 dana, piše the Sun.