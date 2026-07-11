"Danas treba da pokažemo pijetet prema bošnjačkim žrtvama u Srebrenici. Ja to činim i ovog puta. I uvek ćemo da činimo. Mi, za razliku od drugih, pokazujemo poštovanje i uvek se duboko naklonimo žrtvama. To je naša obaveza, jer time pokazujemo da smo ljudi, a šta drugi rade, nek oni rade svoj posao", rekao je Vučić tokom obilaska radova na modernizaciji opštinskog puta na deonici između Gornjih i Donjih Sinkovaca.

Na pitanje novinara da prokomentariše to što već 11 godina nema odgovornih za napad na njega u Potočarima gde je tada otišao da oda poštu žrtvama Srebrenice, Vučić je rekao da odgovornih nikada neće ni biti.

"I nije meni tu problem samo u vlastima u Sarajevu koje to nikada nisu htele da otkriju. Nije mi problem ni u lažima koje su širili o tome kako je to sve organizovano iz Beograda. Mi znamo čak i imena ljudi koji su to činili. Neki od njih su mi se izvinili. Jedan mi je mladić iz Tešnja, ako se ne varam, poslao i pismo i izvinio se. Ja sam rekao: 'Oprošteno je.' Ja razumem i nervozu, razumem i sve drugo", rekao je Vučić. Dodao je da su mu se neki zbog toga izvinili i da im je on to oprostio.

"Tu se dva pitanja postavljaju. Zamislite ozbiljnu državu koja to nije u stanju 11 godina da istraži. I pod dva, zamislite šta bi stranci radili i kakve bi istrage zahtevali i kako ne bismo mogli ne poglavlje da otvorimo, nego da pogledamo u vis ili pravo ispred sebe da se to desilo nekom drugom na teritoriji ove zemlje. Nikada to pitanje čak nisu postavili. Nikada ih ništa nije interesovalo. zato što je dozvoljeno i napadati i ubijati premijera ili predsednika Srbije. Sve što je dozvoljeno protiv Srba nije dozvoljeno ni protiv koga drugog. To je dozvoljeni linč", kazao je Vučić.

U Memorijalnom centru u Potočarima svake godine 11. jula obeležava se godišnjica od zločina nad Bošnjacima u Srebrenici tokom građanskog rata u BiH.