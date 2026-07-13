Gostujući na lažovskoj N1 televiziji, Cvejić je ocenio da će pokretanje portala "Ko si, bre, ti" dati efekta vlastima u predizbornoj kampanji.

Na pitanje voditelja da li ovakvim tematizovanjem borbe protiv korupcije, vlast izbija opoziciji taj adut u komunikaciji sa građanima, Cvejić je konstatovao da je to zaista slučaj.

- Pa priznaću da ga slabi donekle. I meni je bilo od starta jasno da Vučić ovo radi zato da bi, da kažem, oteo temu kojom opozicija dominira u političkom prostoru već dugo vremena. Tako da svakako će to imati nekakav efekat u toj kampanji i u medijskim nastupima, u medijskoj borbi - rekao je Cvejić.