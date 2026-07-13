Grejam je preminuo u subotu uveče, nakon povratka iz Ukrajine i četiri meseca pre nego što je trebalo da se suoči sa reizborom, a medicinski istražitelji su u izveštaju naveli da mu je nastala pukotina u glavnoj aorti, koja prenosi krv iz srca, a što je posledica arteriosklerotske kardiovaskularne bolesti, odnosno postepenog slabljenja i otvrdnjavanja arterija, piše Njujork tajms.

Prema snimcima poziva dispečera koje je dobio Njujork tajms, pripadnici hitne pomoći su u subotu uveče odgovorili na poziv o osobi koja ima bolove u grudima na adresi senatora na Kapitol Hilu.

Na snimcima nije navedeno ime Grejama koji se nekoliko sati ranije vratio iz Ukrajine, ali je moglo da se čuje kako pripadnici hitne pomoći govore da pokušavaju da reanimiraju osobu koja je pretrpela srčani zastoj.

Hitnu pomoć pozvala je neimenovana žena iz Baltimora koja je rekla i da su vrata otvorena, ali na snimcima se čuje i da ekipe hitne pomoći govore da im je potrebna pomoć policije prilikom provale.

Grejamov kabinet nije pružio više detalja o tome šta se dogodilo u trenucima koji su prethodili njegovoj smrti.

Grejam, koji je bio predsedavajući Odbora za budžet u američkom Kongresu, ranije je vodio pravosudni odbor, postao je poznato ime u republikanskoj politici i bio je među najbližim i najodanijim saveznicima predsednika SAD Donalda Trampa u Senatu. Umro je dva dana nakon svog 71. rođendana, dok se kandidovao za peti mandat.

Grejam koji je bio i advokat Ratnog vazduhoplovstva i koji je služio u rezervi Ratnog vazduhoplovstva stekao je reputaciju spoljnopolitičkog jastreba koji je žestoko branio Izrael i Ukrajinu.

Nekoliko sati pre smrti vratio se u Vašington iz Ukrajine, gde je, u svom poslednjem javnom nastupu rekao da je postignut dogovor sa kolegama iz obe stranke i Bele kuće o uvođenju sankcija usmerenih protiv kupaca ruske nafte.

"Nikada nisam bio optimističniji nego danas da imamo formulu za okončanje ovog rata. Pomozite Ukrajini da bude smrtonosnija. Neka oni koji podržavaju Rusiju znaju da će morati da plate cenu ako to nastave. I da pokušaju da pronađu izlaz - ne da bi ponizili Putina, već da bi okončali ovaj rat kako bi Ukrajina napredovala i preživela", rekao je tada Grejam.

Grejamova smrt dogodila se mesec dana nakon što je pobedio na republikanskim predizborima za Senat u Južnoj Karolini, a otprilike četiri meseca pre opštih izbora i bio je veliki favorit za pobedu. Po zakonu guverner Henri Mekmaster će imenovati zamenu koja će služiti do kraja Grejamovog mandata, do 3. januara 2027, a Tramp je rekao da već ima nekoga na umu za tu poziciju.

Portparolka guvernera odbila je da odgovori na pitanja o procesu popunjavanja upražnjenog mesta, ali po zakonu 11. avgusta bi trebalo da se održe posebni predizbori za zamenu Grejama, a kandidati bi trebalo da podnesu prijave za to između 21. i 28 jula.

Grejem je prvi put izabran u Predstavnički dom 1994. godine, a u Senat 2002. godine, ove godine se kandidovao za reizbor. Bio je pouzdan saveznik predsednika SAD Donalda Trampa u većini pitanja, ali se razilazio sa predsednikom u nekim oblastima, kao što je spoljna politika.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je sa pokojnim republikanskim senatorom Lindzijem Grejemom razgovarao telefonom samo nekoliko sati pre njegove iznenadne smrti, navodeći da je senator bio umoran, ali dobro raspoložen, kao i da su razgovarali o zakonskom predlogu "SAVE America Act" i njegovom nedavnom putovanju u Ukrajinu.

Tramp je na društvenim mrežama objavio da će narediti da se zastave vijore na pola koplja do subote uveče u čast Grejama, dok su iz republikanske stranke saopštili da planiraju da mu tokom nedelje odaju počast.

Kako navodi portal, za sada nije poznato da li će njegovo telo biti izloženo u Kapitolu, kao što je bio slučaj sa njegovim bliskim prijateljem i bivšim senatorom Džonom Mekejnom iz Arizone 2018. godine.

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