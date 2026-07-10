U holu Skupštine Crne Gore prvi put ove godine postavljena je izložba posvećena godišnjici zločina u Srebrenici, pod nazivom "Priče iz Srebrenice" i "Detinjstvo u ratu: Crteži iz Srebrenice".

Izložbu je sinoć otvorio potpredsednik parlamenta Mirsad Nurković, koji je istakao da je ovo prvi ovakav događaj u zgradi Skupštine, ali da nije prvi put da se u najvišem zakonodavnom domu govori o zločinu u Srebrenici.