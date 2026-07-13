Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa generalnim sekretarom Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) Feridunom Sinirliogluom.

Ovaj izuzetno važan sastanak biće održan u 09.00 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.

Iako se sastanak održava iza zatvorenih vrata, očekuje se da će glavne teme razgovora biti:

Bezbednosna situacija u regionu i očuvanje stabilnosti na Zapadnom Balkanu.

Zaštita srpskog naroda i implementacija dosadašnjih sporazuma.Saradnja Srbije i OEBS-a na unapređenju demokratskih institucija i vladavine prava.

Predsednik Vučić još jednom će jasno i nedvosmisleno preneti stavove zvaničnog Beograda - Srbija ostaje duboko posvećena miru, dijalogu i poštovanju međunarodnog prava, ali neće dozvoliti ugrožavanje svojih nacionalnih i državnih interesa.

Nakon sastanka, javnost će biti detaljno obaveštena o svim detaljima razgovora putem zvaničnog saopštenja Službe za saradnju sa medijima predsednika Republike.