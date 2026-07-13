Dok cene nekretnina u Beogradu obaraju rekorde, na oglasima se s vremena na vreme pojave ponude koje privuku veliku pažnju. Jedna takva ovih dana izazvala je brojne komentare jer se kuća sa velikim placem prodaje po ceni za koju se u prestonici teško može kupiti i najmanja garsonjera.

Reč je o kući od 52 kvadrata koja se nalazi na placu od 10 ari, a vlasnik za nju traži 22.000 evra.

Objekat je uknjižen i upisan u katastar (vlasništvo 1/1), ali novi vlasnik treba da računa na dodatna ulaganja. Pre svega, potrebno je uvesti struju i vodu, kao i renovirati kuću kako bi bila pogodna za život.

Kuća se nalazi na Račanskom putu, na svega desetak minuta vožnje od Smederevske Palanke i Velike Plane, dok je od Beograda udaljena oko 80 kilometara, što je mnogima zanimljivo kao prilika za vikendicu ili miran život van gradske gužve.

Veliki plac od 10 ari ostavlja dovoljno prostora za baštu, voćnjak, pomoćne objekte ili uređenje dvorišta po sopstvenoj želji.

Iako zahteva dodatna ulaganja, mnogi smatraju da ovakve nekretnine danas predstavljaju dobru osnovu za investiciju, posebno zbog toga što su cene kuća i placeva u okolini Beograda poslednjih godina u stalnom porastu.

Na tržištu nekretnina sve je manje ovakvih ponuda, pa ne čudi što su oglasi sa pristupačnijim cenama među najpregledanijima.

Osnovne informacije iz oglasa: