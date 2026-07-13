Kupili ste nove peškire, oprali ih ili ih odmah izvadili iz ambalaže, a oni umesto da upijaju vodu – samo je razmazuju po koži? Iako mnogi u tom trenutku pomisle da su kupili nekvalitetan proizvod, stručnjaci objašnjavaju da je reč o sasvim uobičajenoj pojavi.

Prema savetima koje je objavila stručnjakinja Marta Stjuart na svojoj zvaničnoj stranici, razlog se često krije u načinu na koji su peškiri obrađeni tokom proizvodnje.

Zašto novi peškiri slabo upijaju vodu?

Kako bi bili mekši na dodir i privlačniji kupcima, pojedini proizvođači tokom završne obrade koriste posebne premaze koji tkanini daju glatkoću i lep izgled.

Međutim, upravo taj zaštitni sloj može privremeno da smanji sposobnost vlakana da upijaju vodu.

Dobra vest je da problem uglavnom nestaje nakon nekoliko pranja. Stručnjaci zato preporučuju da nove peškire pre prve upotrebe operete najmanje jednom, a po potrebi i dva puta.

Tokom pranja zaštitni sloj se postepeno ispira, vlakna se otvaraju, pa peškiri počinju da upijaju vodu onako kako je predviđeno.

Omekšivač može napraviti više štete nego koristi

Iako mnogi ne mogu da zamisle pranje peškira bez omekšivača, stručnjaci upozoravaju da upravo on može biti jedan od glavnih razloga zbog kojih peškiri vremenom gube moć upijanja.

Omekšivač ostavlja tanak sloj na vlaknima koji ih čini mekanim i prijatnim na dodir, ali istovremeno otežava upijanje vode.

Sličan efekat imaju i mirisne maramice za sušilicu.

Ako želite da peškiri ostanu mekani, preporučuje se korišćenje vunenih kuglica za sušilicu, koje omekšavaju tkaninu bez stvaranja zaštitnog sloja.

Nemojte prepunjavati mašinu za veš

Na kvalitet pranja utiče i količina veša u bubnju.

Kada je mašina prepuna, peškiri nemaju dovoljno prostora da se slobodno okreću, pa se deterdžent, ostaci kozmetike i prirodna ulja sa kože teže ispiraju iz vlakana.

Vremenom se na tkanini stvara gotovo nevidljiv sloj koji smanjuje njenu sposobnost upijanja.

Zbog toga stručnjaci savetuju da peškire perete odvojeno od ostalog veša i da bubanj punite najviše do dve trećine njegovog kapaciteta.

Više deterdženta ne znači i čistiji peškiri

Još jedna česta greška jeste korišćenje prevelike količine deterdženta.

Višak sredstva za pranje često se ne ispere u potpunosti, već ostaje zarobljen u vlaknima, zbog čega peškiri postaju tvrđi i slabije upijaju vodu.

Na to može uticati i tvrda voda. Minerali poput kalcijuma i magnezijuma vremenom se talože u tkanini, čineći je grubljom i manje efikasnom.

Trik sa sirćetom koji vraća moć upijanja

Ako su peškiri izgubili mekoću ili više ne upijaju vodu kao ranije, stručnjaci preporučuju jednostavan postupak čišćenja.

Operite ih u toploj vodi uz dodatak jedne šolje belog alkoholnog sirćeta, bez deterdženta i omekšivača.

Sirće pomaže u uklanjanju ostataka deterdženta i mineralnih naslaga koje se vremenom nakupljaju u vlaknima.

Nakon toga preporučuje se još jedan ciklus pranja, ovog puta sa pola šolje sode bikarbone ili sredstva za izbeljivanje na bazi aktivnog kiseonika, kako bi se vlakna dodatno očistila i osvežila.

Pravilno sušenje produžava vek peškira

Na kvalitet peškira ne utiče samo način pranja, već i način sušenja.

Ako dugo ostanu vlažni, mogu razviti neprijatan miris i buđ, dok previsoka temperatura u sušilici može oštetiti pamučna vlakna i učiniti ih grubim.

Najbolje ih je sušiti na vazduhu ili u sušilici na programu srednje temperature kako bi što duže ostali mekani i zadržali svoju moć upijanja.

Stručnjaci podsećaju i da se na peškirima vremenom nakupljaju ostaci krema za telo, losiona, ulja i preparata za sunčanje. Redovno pranje, umerena količina deterdženta i povremeno pranje sa alkoholnim sirćetom mogu pomoći da peškiri godinama ostanu sveži, mekani i efikasni.