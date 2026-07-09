U naletu inverzno-perverzne retorike, voditeljka blokaderske televizije N1 je, najavljujući predstojeće mesece, izgovorila sramnu laž koja je zapalila društvene mreže i zgranula javnost.

Ona je doslovno optužila članove SNS-a da su prošlog leta izazivali napade, dok je policija, kako ona tvrdi, "branila te aktiviste".

- Leto je tek počelo, najavljuju se izbori za jesen, ne znamo tačno ni kad, ni koji. Kakva su vaša očekivanja, kako bi ovo leto moglo da izgleda s obzirom na to kad se setimo kako je izgledalo prošlo leto, gde su građani organizovali proteste širom Srbije, gde je dolazilo do napada aktivista SNS-a i gde je policija branila te aktiviste - ispalila je ova propagandistkinja bez trunke stida i obraza!

Znamo šta su blokaderi radili prošlog leta

Palili prostorije SNS-a: Besni huligani i takozvani "mirni protestanti" divljački su napadali, kamenovali i palili prostorije Srpske napredne stranke širom Srbije, pokušavajući da izazovu građanski rat!

Upadali ljudima na privatne adrese: Blokaderske horde su išle na privatne adrese članova i simpatizera naprednjaka, zastrašivale im porodice, decu i pretile linčom na kućnom pragu!

Zapalili šator ispred Skupštine: Obezbeđeni i instruisani od strane opozicionih lidera, napravili su ruglo ispred najvažnije državne institucije, a onda u naletu besa popalili sopstvene šatore!

Pucali i ranili čoveka: Vrhunac bezumlja i terora dogodio se kada su tokom svojih divljačkih blokada potegli vatreno oružje, pucali i teško ranili nedužnog čoveka!

Srbija pamti njihovo nasilje.

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