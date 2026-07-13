Ljiljana Bralović oslobođena od strane blokaderskih sudija koji su ovom presudom rekli da nema ništa loše u tome da se "šutiraju i jašu" naprednjaci a da je hiperbola i metafora to što bi ljude "valjali u katranu i perju"!

Ovu vest brže bolje preneli su blokaderski mediji.

Tu vest brže bolje prenela je NovaS u Dnevniku kada je njihova voditeljka rekla da je doneta oslboađajuća presuda. Kako je rekla, Ljiljana Bralović je imala pravo da pominje i "jahanje" i "katran i perje". Ona je rekla da je to odluka suda koji je odlučio da te njene reči potpadaju pod slkobodu govora i izražavanja.

Na ovaj način ponovo su relativizovane pretnje Bralovićke.

Da podsetimo, ona je iznela monstruozne pretnje, a ovu sramotu kakvu svet nije video blokaderski mediji zdušno su prenosili.

Naime, blokaderka i lažna ekološkinja Ljiljana Bralović izrekla je u januaru jezive reči u Čačku.

Na tamošnjem skupu ona je zapretila:

- Naprednjaci nisu ljudi, jahaćemo ih, šutirati, valjati u katran i perje, čeka ih kazna veća od robije!