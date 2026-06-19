Zamenik glavnog javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Miodrag Marković odgovorio je na izjave advokata Rodoljuba Šabića, koji je u pojedinim medijima doveo u pitanje postupanje VJT povodom pokretanja predistražnog postupka zbog sumnje na organizovano simuliranje upotrebe „zvučnog topa“ tokom protesta.

Marković je poručio da su Šabićeve tvrdnje neosnovane i usmerene na osporavanje zakonitog rada javnog tužilaštva.

- Više javno tužilaštvo u Beogradu postupa isključivo u skladu sa zakonom i svojim ovlašćenjima, a ne po željama bilo koje grupacije ili pojedinca. Svoje odluke VJT u Beogradu donosi isključivo na osnovu prikupljenih dokaza, a ne na osnovu tvrdnji izrečenih u javnom prostoru - naveo je Marković.

On je istakao da su ocene koje je Šabić izneo usmerene ka targetiranju javnih tužilaca koji svoje funkcije obavljaju časno, dostojanstveno i u skladu sa zakonom.

Prema njegovim rečima, ovakvi istupi predstavljaju nastavak kampanje čiji je cilj urušavanje poverenja građana u državne institucije.

Marković je podsetio da je tokom pretresa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu privremeno izuzeta obimna dokumentacija, koja je potom predmet detaljne analize.

- Analize su u toku i biće nastavljene, uz naloge policiji za pribavljanje potrebnih obaveštenja, o čemu je javnost već obaveštena - rekao je Marković.

Sa druge strane, Rodoljub Šabić je u svojim izjavama ocenio da tužilaštvo navodno postupa sa namerom da se „konstruiše nova optužba na račun studenata“, navodeći da je reč o zloupotrebi tragedije i zloupotrebi funkcije.

Iz Višeg javnog tužilaštva, međutim, poručuju da se sve radnje preduzimaju isključivo na osnovu zakona i prikupljenih dokaza, uz napomenu da će istraga biti nastavljena kako bi se utvrdile sve relevantne činjenice.