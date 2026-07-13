Blokaderska glumica Vesna Čipčić pridružila se sramnoj hajci i uvredama na račun najstarijih sugrađana, poručivši kako bi im zabranila pravo glasa, dok s druge strane, iako je u penziji, mlati lovu u pozorištima, i to, prema sopstvenom priznanju, zahvaljujući Vučićevoj vlasti.

Ona je podsetimo, bila jedna od najglasnijih u hajci na penzionere, kada je poručula "kako bi svim ljudima starijim od 65 godina zabranila da glasaju na izborima".

- Vratila bih osmeh. Nekako, mislim da se malo smejemo, da smo malo nasmejani, da smo malo vedri i zabranila bih ljudima preko 65 godina da glasaju. Ja spadam tu i samoj sebi bih prvo zabranila - rekla je glumica na N1.

A samo pre nekoliko godina, tačnije 2019, kada je otišla u zvaničnu penziju, potrčala je da moli osnivača Beogradskog dramskog pozorišta - Skupštinu grada Beograda, odnosno Vučićevu vlast, da joj se po svaku cenu dozvoli da nastavi da igra u pozorištu i prima novac kao penzionerka.

Kada su joj to omogućili, Aleksandar Vučić i aktuelna vlast joj nisu smetali. Sama se u intervjuima hvalila rečenicom: "Otkad sam u penziji, igram više nego pre!"

Dakle, kada treba da se puni sopstveni džep i uživa u privilegijama koje joj je omogućila ova država, Vesna Čipčić nema nikakav problem sa sistemom. Ali kada stotine hiljada poštenih penzionera širom Srbije slobodnom voljom podržavaju politiku stabilnosti i napretka Aleksandra Vučića, tada bi im ista ta Vesna Čipčić nasilno oduzimala osnovna ustavna prava.

Ovo je još jedan klasičan dokaz licemerja i dvostrukih aršina samozvane "elite" - za sebe traže sve privilegije i državne budžete, a narodu i penzionerima bi uveli najcrnju diktaturu izabrane.

Sramotno.