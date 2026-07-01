Opštinski odbor Demokratske stranke u Gornjem Milanovcu saopštio je juče da je doneo odluku o kolektivnoj ostavci članova Odbora i tela koje je formirao za predstojeće izbore

"Ne pristajemo da u Milanovcu postoji neformalni odbor koji preuzima sve ingerencije jedinog pravog Opštinskog odbora. Ne pristajemo da na sva upozorenja i apele da to tako ne ide, ne dobijemo racionalan odgovor. Ne pristajemo da se ignorišu ljudi, prave demokrate, koji su ostali na izvoru demokratije kada su svi, koji su tu bili isključivo iz ličnog interesa, pobegli. Ne pristajemo,“ kaže se, između ostalog, u saopštenju.

Ova kolektivna ostavka samo je vrh ledenog brega, jer postoji veliki broj članova ove stranke koji je ogorčen funcionisanjem i radom već duže vreme.

Kako sami članovi navode, ogranak DS-a u Šapcu u potpunosti kontroliše i celu stranku i samog predsednika Srđana Milivojevića, a vođen je "vladarom iz senke" Dušanom Petrovićem.

Ono što traže je da DS oslobodi stranku od "Šabačkog klana" i priključi se Platformi za evropsku Srbiju, ili se podeli na dva dela i demokratski deo se priključi Platformi za ES.