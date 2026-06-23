Državni organi su izričito negirali upotrebu zvučnog topa ili bilo kakvog drugog sličnog sredstva.

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je u petak da je došlo je do dokaza kako je čitava ta akcija sprovedena planski i organizovano kako bi bila iskorišćena za napad na državu i njene organe.

Tužilac Miodrag Marković je najavio procesuiranje četiri grupe lica, među kojima su organizatori i realizatori ulične akcije, te oni koji su pružali medisjku podršku širenjem lažnih izjava i vesti, kao i organizatori naknadnih lekarskih pregleda građana koji su navodno osetili "posledice" zvučnog topa, iako su celog dana 15. marta 2025. godine na ulicama glavnog grada duvali u pištaljke, urlali, skandirali, vrištali...

Predsednik Demokratske stranke, Srđan Milivojević, napisao je na Iksu:

"Polićaci koji su priveli novinara Dejana Petra Zalatanovića, saučestvuju u hajci na slobodne medije i po skorom oslobođenju Srbije odgovaraće po zakonu, baš kao i tužioci koji postupaju po nalogu napredne mafijaške organizacije i njenog vođe Aleksandra Vučića, a ne po zakonu i datoj zakletvi", izazvavši lavinu komentara na mreži.

"Još jedna laž blokadera i njihovih medija! Urednik portala Srbin info nije priveden, uručen mu je juče poziv da se javi danas u 16h na informativni razgovor. Iako je naslov lajva "BIA privodi Dejana" u lajvu se jasno vidi da je Dejan otišao sam da se javi. Dokle sa lažima?", odgovorio je jedan od korisnika Iksa.

Inače, Zlatanović je uživo prenosio svoj odlazak na informativni razgovor.

Korisnici mreže upitali su Milivojevića i "zašto bre lažete toliko" i poručili da je Demokratska stranka "osuđena na nestanak".