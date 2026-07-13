Po velikom pljusku predsednik Srbije Aleksandar Vučić je juče ujutru, zajedno sa prvim potpredsednikom vlade i ministrom finansija Sinišom Malim. Obišao gradilište Ekspa u Surčinu, a Vučić je iskoristio priliku da javnosti pokaže kako će izgledati fenomenalni Nacionalni stadion, koji će biti jedan od zaštitnih znakova Ekspa koji će biti održan od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine.

- Velike stvari radimo. Uprkos mom strahu i stalnom pitanju, hoćemo li završiti, u ovom trenutku mogu da kažem da vidim svetlo na kraju tunela. Ogromnim radom i trudom savladaćemo sve prepreke i predstaviti Srbiju u svetu na najbolji mogući način – rekao je Vučić u video snimku koji je objavio na instagramu.

Predsednik je potom pokazao trafostanicu koja je izgrađena za manje od godinu dana i čestitao izvođačima radova, poručivši im da su izuzetan posao uradili.

- I samo da vam pokažemo još da vidite kako napreduje stadion. Samo da vidite ovde kako veličanstveno izgleda stadion. Nema veze, pokisnućemo, ali samo da vidite, ljudi, kako čudesno izgleda stadion i kako sam srećan. Ako se ne varam, mi smo sada na istočnoj tribini. Meni deluje malo manje, ja sam navikao na onu atletsku stazu na Marakani, ali 20 puta smo proverili, sve je po najvišim svetskim standardima i biće onako upakovano kao bombonjera – naglasio je prvi čovek Srbije.

On je potom iskoristio priliku da se zahvali svima koji su angažovani na najvećem projektu u istoriji Srbije.

"Čudesno će da izgleda i ovo ćemo da završimo, dakle spoljne radove, krov da se postavi i sve da se uradi do negde marta meseca. Ostaće nam deo unutrašnjih radova, biće fascinantno dekorativno svetlo kojim ćete moći da se ponosite. Hvala svim ljudima. Hvala vam, ljudi, čuda činite i sve ono što je izgledalo nemoguće postaje moguće i još je trka sa vremenom, ali uspećemo i pobedićemo i hvala vam i živela Srbija", poručio je predsednik Vučić.

Da podsetimo, Nacionalni stadion u Surčinu projektovao je španski studio ,,Fenvik Iribaren Arhitekts“, poznat po katarskom Stadionu 974. Izvođač radova je kineska kompanija ,,Power Construction Corporation of China“. Objekat ima kružni oblik prečnika oko 292 metra i visinu od 52 metra, a posebna zanimljivost je je koncept “vrtnog stadiona” - vegetacija i drveće integrisani su direktno u fasadu na više nivoa.

Biće opremljen prema najvišim UEFA i FIFA standardima, multifunkcionalan za fudbal, koncerte i druge događaje, uz veliki broj komercijalnih sadržaja

Inače, projekat se realizuje na parceli površine 314.069 kvadratnih metara, dok ukupna neto površina objekta iznosi 76.135,23 kvadratna metra.

Stadion će imati tri prstena obima oko 720 metara, koji će se oslanjati na 44 stuba visine do 40 metara. Poseban deo projekta predstavljaju zeleni prstenovi oko stadiona, čija će površina iznositi oko 5.000 kvadratnih metara.

Nacionalni stadion predviđen je za 52.000 posetilaca, a u okviru objekta planirana su i 43 lokala. Za automobile će biti obezbeđeno 3.700 parking mesta.

Jedna od važnih karakteristika stadiona biće hibridna trava, odnosno najsavremenija podloga kada je reč o otpornosti, ekonomičnosti i održavanju.

Prema procenama, na izgradnji stadiona svakodnevno je angažovano od 550 do 600 radnika, kao i u proseku od 35 do 40 mašina.

Stadion u brojevima:

52.000 posetilaca je kapacitet stadiona

3.700 parking mesta

550 do 600 radnika svakodnevno radi na stadionu

76.135 metara kvadratnih je ukupna površina stadiona

44 stuba nose konstrukciju stadiona

52 metra je visina stadiona

43 lokala su planirana unutar stadiona

Obilazak po kiši

Vučić je objavio još jedan snimak iz Surčina u kojem se vidi kako Siniša Mali i on u automobile obilaze gradilište.

- Obilazak Ekspa u nemogućim uslovima. Bar sam Siniši uništio nedeljno prepodne - napisao je Vučić na Instagramu uz video-snimak dok vozi automobil u kojem je na mestu suvozača ministar Mali.

Mali je istakao da je predsednik rešio da obiđe Ekspo uprkos lošim vremenskim uslovima, dok je Vučić poručio da EXPO, u svakom slučaju, mora biti završen do 1. decembra ma koliko teško bilo.

- Mnogo si ti stručan, ne znaš koliko je dobra kiša. Sećam se, kad ova kiša pada, kad počne da naliva klip kukuruza, to su odlične stvari. Za Ekspo makar da imaju one radnice koje rade unutrašnje radove, to je super stvar i verujem da ćemo i danas moći da ih vidimo – rekao je Vučić.