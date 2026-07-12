Đilasov blokader i zamenik predsednika Stanke slobode i pravde, Borko Stefanović, ponovo je pokazao javnosti koliko je njegova politika, po svemu sudeći, duboko antinacionalna, napadajući bez ikakvog stida predsednika Srbije Aleksandra Vučića zbog njegove suverene i nezavisne spoljne politike!

Stefanović, koji očigledno ne može da podnese što Srbija ima dobre, plodonosne i prijateljske odnose sa ključnim državama širom planete, još jednom je potvrdio da bi našu zemlju, kako deluje, najradije potpuno izolovao i pretvorio je u običnu marionetu zapadnih centara moći.

Kome smeta jaka i slobodna Srbija?!

Stefanoviću je u njegovom najnovijem, besnom ispadu zasmetalo apsolutno sve što Srbiju čini diplomatski jakom na međunarodnoj sceni.

Smeta mu odavanje počasti: Izrazio je duboko ogorčenje zato što Srbija, poštujući međunarodne protokole i diplomatski ugled, šalje ministra na dženazu u Teheran.

Boli ga saradnja sa Karakasom: Besan je jer Srbija šalje najviše zvaničnike u posetu Venecueli kako bi se jačale ekonomske i političke veze sa Južnom Amerikom.

Smeta mu Ruska Federacija: Otvoreno napada produktivne razgovore koje srpske vlasti svake nedelje vode sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom, dokazujući da bi odmah prekinuo sve tradicionalne bratske veze koje Srbija ima sa Moskvom.

Skandalozne uvrede iz briselskih kuloara

U svom slepom besu i, kako deluje, želji da se dodvori zapadnim mentorima, Stefanović je izneo niz stravičnih uvreda na račun sopstvene države, pokušavajući da je predstavi kao problematičnog aktera u Evropi.

Narod u Srbiji odlično vidi ko se bori za stabilnu, nezavisnu i ujedinjenu zemlju koja razgovara i sa Istokom i sa Zapadom, a ko sedi po briselskim kancelarijama, čeka naređenja sa strane i poput pljuje po svojoj državi radi jeftinih političkih poena.